Hrvatski prvak Dinamo u utorak je imao u Maksimiru media day, na kojem su se podružili trener Željko Kopić, najbolji igrač Mislav Oršić i kapetan Arijan Ademi s novinarima, iznijeli svoja očekivanja i mišljenje uoči sudara protiv Seville u četvrtak u Sevilli. Naravno, hrabro kao i uvijek, poput najvećih profesionalaca, stali su pred novinare i odgovarali na pitanja, kojih nije nedostajalo...

Perić i Mišić out

Nokaut faza Europske lige uvijek donosi jake utakmice pa je i novinarsko zanimanje veliko, a Sevilla je momčad koja ima kvalitetu i koja igra dobro, te u kojoj nastupa i naš srebrni proslavljeni bivši Vatreni Ivan Rakitić. Željko Kopić radi, pak, dobar posao na klupi Dinama koji zna igrati s jakim momčadima. Osvrnuo se na trenutnu situaciju u ekipi zagrebačkih Plavih...

"Osim Perića koji je ozlijeđen i Mišića koji ima tri žuta kartona, svi ostali su spremni za utakmicu i u jako kvalitetnom trenutku dočekujemo jaku Sevillu, što je dobro", rekao je trener Željko Kopić i nastavio:

"Poučeni dosadašnjim iskustvima i rezultatima, Dinamo je pokazao da je ozbiljan faktor u europskom nogometu. Igramo protiv kvalitetnog protivnika, zvučnog... Sevilla je favorit, ali ne idemo na izlet, nego odigrati ozbiljno. Imamo svoje ambicije, što se tiče načina igre, kvalitete i u konačnici rezultata. Imaju individualnu kvalitetu, jasne mehanizme u igri, povezani su među linija. Imaju defenzivnu nestabilnost, ali imaju i oni segmente u igri koji nisu na najvišoj razini. Dinamo će igrati svoju igru, ali pita se uvijek nešto i protivnika. Mi ćemo se pokušati nametnuti, okrenuti smo sebi i našem nastupu, ali kada igraš protiv takve momčadi, moraš se adaptirati prema protivniku", istaknuo je Kopić i otkrio kako će Arijan Ademi zauzeti poziciju središnjeg veznog. Kad ga se pita da li zna već sad udarnih 11, što je u biti trik pitanje za ono hoće li nastupiti Petković, Kopić odmah u startu daje do znanja:

'Računam na Petkovića'

"E, to ćemo vidjeti kad utakmica krene. Računam na Brunu Petkovića protiv Seville, izrazio sam zadovoljstvo načinom na koji trenira, radi... Imao je on dosta peha, ali i bez njegovog učinka koji nam je bitan, pokazali smo mi da možemo igrati kvalitetno. Svi koji su iznijeli do sada utakmice su pokazali kvalitetu".

Kopić bez pardona govori:

"U ovoj fazi moje karijere ovo mi je najveća utakmica, to sigurno... Trener sam Dinama, igram europsku utakmicu protiv jake Seville i zajedno sa svojim igračima želim da se prezentiramo na najbolji mogući način. Nećemo trčati po cijelom terenu za Rakitićem, znamo tko je on i što može. On ima ozbiljnu kvalitetu, znamo kako igra, što je donio Hrvatskoj i Sevilli, ali nema smisla pripremati utakmicu da se posvetiš samo jednom igraču. Moramo funkcionirati unutar momčadi i pokriti sve njihove jake strane. Andrić ide na put, nije ništa ozbiljnije, vidjet ćemo koliko će biti spreman za igru. Želim se zahvaliti navijačima na podršci koju smo do sada imali. Uvjeren sam da će podrška biti velika i u Sevilli, to nam je dodatan motiv. Emreli konkurira, u sve je boljem stanju, stalno trenira"...

Ademi: 'Slično je, kao prije svake utakmice, Genka, West Hama, Tottenhama...'

Potom je mikrofon preuzeo kapetan Arijan Ademi, najveći Dinamov fighter, čovjek koji je dobio i grafit na trafostanici u Zagrebu, što je počast od Boysa namijenjena samo najvećima. Modri su prije šest godina gostovali u Andaluziji i nisu se najbolje proveli. Bilo je 6-0...

"Dinamo se od tada dosta promijenio, naučio igrati takve utakmice. Siguran sam da možemo napraviti velike stvari i da se sa što boljim rezultatom vratimo kući. Ozljeda? Najgore je kad gledaš utakmicu i ne možeš ništa. Sevilla? Jako čvrsti i tvrdi, imaju dobre individualce. Ogranizirani su, ali mi smo spremni i očekujemo utakmicu. Trener će nam pokazati njihove slabosti, siguran sam da ih ima i da ćemo ih iskoristiti.

Ima li ovaj susret poveznice s onim protiv Tottenhama?

"Slično je, kao prije svake utakmice, Genka, West Hama, Tottenhama,. Sve su te utakmice u Europi nama bitne i važne. Želimo se pokazati u što boljem svjetlu. Prošle sezone smo igrali protiv Tottenhama, bio je isti broj bodova s Osijekom. Fokusirani smo na oba natjecanja, moramo razmišljati samo o nama. Na nama je da idemo do kraja i odrađujemo zahtjeve koje su pred nama. Nadam se da ćemo tako i ubuduće.

Je li Dinamo samo Mislav Oršić?

Je li Dinamo samo Mislav Oršić? Jedan novinar je, naime, kazao kako su španjolski mediji počeli pisati kako je Dinamo nekad bio Petković i Oršić, a danas je Dinamo samo Oršić...

"Orša je top igrač, Petko je možda najbolji igrač s kojim sam igrao u Dinamo. Gledajte, Dinamo je ekipa, momčad od 25 igrača, sad je iskočio Oršić, pa Petko, netko treći, četvrti. Ne bih se složio s tim. Dinamo je prava momčad. Krivo su to napisali. Koliko nam fali Petko? Petković je fantastičan igrač koji potezom može riješiti utakmicu. Nedostaje nam, svakome bi nedostajao, ali drugi su ga nadomjestili i pokazali da su ozbiljni igrači, moram ih pohvaliti. Sad sam počeo pričati kao direktor i trener hahaha" nasmijao je sve Ademi, a Oršić mu uzvratio:

"Ne mora ti više nitko ni postavljati pitanja. "

Ponajbolji igrač Dinama je preuzeo mikrofon i krenula su novinarska pitanja. Oršić je na prvo istaknuo kako su jako dobro krenuli u ovu sezonu. "Tri pobjede na početku, lakše nam je sada uoči Seville, imamo jako puno samopouzdanja", rekao je Oršić...

'Ja sam profesionalac'

Burnley ga je htio dovesti u zimskom prijelaznom roku, nudio je osam milijuna eura, on je htio, Dinamo se nećkao, ali na kraju je Mislav ostao. No, to na njega nije ostavilo traga, Oršić je Dinamov najbolji igrač...

"Brzo sam se oporavio, što ću, to je tako u nogometu, stalno se događaju transferi i nedolasci. Profesionalac sam, prihvatio sam to i dalje radim. Jesam li potonuo? Nisam ovdje u zatvoru da bih potonuo. Tu mi je lijepo, tu sam doma.

Voli zabijati velikanima

Oršić je poznat kao igrač koji voli zabijati velikanima. Srušio je Tottenham na Maksimiru i West Ham u Londonu. Može li Orša zabiti i Sevilli?

"Znao sam da će me dočekati to pitanje. Bitno je da budemo rastrčani i razigrani, nekad na gostovanjima nismo dovoljno mirni s loptom. Nadam se da ćemo biti mirni. Nisam gledao Sevillu, ne znam ništa o njima. Čekam sastanak sa stožerom. Teško je reći što će biti, ako ćemo nastaviti raditi i igrati kao do sada, neće biti upitan naslov prvaka. Na papiru je Sevilla veliki favorit, ali nekad i manje ekipe pobjeđuju. Nadam se da ćemo mi izaći kao pobjednici", zaključio je Mislav Oršić.