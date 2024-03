''Svi smo svjesni trenutne situacije i što nas čeka u nedjelju protiv protivnika koji se jako digao u formi i svemu drugom. Bili su u velikoj nervozi, ali zahvaljujući snazi i kvaliteti su se vratili na pravi put. Nadam se da ćemo i mi nešto slično napravit, iza nas je težak tjedan. Svi smo dosta razočarani što nismo prošli u Kupu, dosta negativnih konotacija nakon utakmice što je meni i razumljivo jer mislim da su neke frustracije tu već godinama pa je to izašlo na vidjelo'', započeo je Zoran Zekić u najavi utakmice protiv Dinama.

Osijek je u prošlom kolu remizirao na gostovanju kod Lokomotive, junak Osječana bio je Ramon Mierez pogotkom iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi. Nekoliko dana kasnije, Bijelo-plavi su opet gostovali kod Lokosa, ali su poraženi s 1-0 i tako je njihov put u Kupu završio u četvrtfinalu.

''Razočarani smo što nismo prošli u kupu. Dosta je bilo negativnih konotacija što je meni i razumljivo. Vuku se frustracije godinama, pa je sada izašlo na vidjelo. Nema posustajanja, treba tražiti pozitivu, raditi predanije. Druga smo najefikasnija momčad lige, imamo najboljeg strijelca lige, uveli smo osam mladih igrača. Trojici je skočila cijena tri i više puta. To su detalji koji me vesele'', rekao je Zekić i nastavio:

''Molio bih da se tenzije smire, nikome nije lako. Ni navijačima, ni meni, ni nikome u klubu, a posebno igračima. To je život, treba bit jak. Ljudi su pored mene gdje živim srušili kuću u dva dana, a gradit će zgradu vjerojatno i dvije godine. Stvari se lako unište, ali nešto za izgraditi, za to trebaju godine.''

Osijeku sada slijedi derbi protiv Dinama koji se igra u nedjelju od 17.30 sati.

''Bilo je kod njih prije dva tjedna nejasnoća, a sad im je bajno. Nadam se da će atmosfera bit dobra, navijačka, pozitivna. Nikome nije drago, bez ikakvog alibija, nakupilo se frustracija, mene nije bilo pet godina, nije se osvojio trofej ni napravio iskorak u Europi, a ove godine je kulminacija svega. S dolaskom sportskog direktora otvaraju se neki novi horizonti na ljeto, a to moramo istrpjeti do tad. Ovaj klub se voli svim srcem, i kad je dobro i kad je loše. Moramo ovo zajedno izgurati do kraja'', objasnio je Zekić pa se osvrnuo na negativne komentare na društvenim mrežama:

'Ne želim ulaziti u sukob...'

''Radio sam ovdje već četiri godine i prošao sam sve od natpisa do toga da mi je skandirao cijeli stadion i tako u krug. Rodio sam se ovdje, mislim da to puno bolje prihvaćam nego to prihvaćaju igrači, a ne želim ulaziti u nikakav sukob jer tu nema pobjednika. Osjetim li odgovornost? Naravno da osjetim, bio bih idiot da ne osjetim. Prvi sam koji sve to vodi i osjećam odgovornost kad igramo na način na koji ne želimo igrati. Mnogo me ljudi upozoravalo kad sam dolazio iz Albanije, ali to mi je bila velika želja. Razmišljao sam srcem, a ne glavom, ispatio sam se tamo da se vratim. Uvjeren sam da radim mnogo bolje nego u prvom mandatu, trebalo bi se to odraziti na terenu, a siguran sam da i hoće uskoro.''

