Vrsaljko o sramoti koja je obišla svijet: 'To nije Zadar, evo tko je uništio Modrićev mural'

Ustao su zadarska dica za Juricu Buljata, a protiv Rene Sinovčića u borbi za zadarski nogomet i to dva dana prije Skupštine na kojoj će se tajno glasati o novom šefu Nogometnog saveza Zadarske županije. Podrška Buljatu od velikih imena poput Luke Modrića ili Šime Vrsaljka zvuči sjajno, no koji je program revitalizacije nogometnog Zadra? Bivši legendarni Vatreni Šime Vrsaljko razgovarao je za RTL Danas o toj temi.

"Zadarski nogometni savez nikad nije imao čovjeka u Izvršnom odboru HNS-a i zašto ne? Ako Jurica postane predsjednik, možemo debatirati o tome da jednoga dana bude u Izvršnom odboru HNS-a", otkrio je Vrsaljko za RTL Danas.

Vrsaljko je ambasador Hrvatskog nogometnog saveza i nema problema jasno reći kako Savez mora pokazati crveni karton osobama koje su procesuirane.

"Nezahvalno je reći da to treba biti odmah. Postoji vrijeme za to. S pravne strane sigurno postoje ljudi unutar Saveza koji to trebaju sagledati u bližoj budućnosti te na taj način eliminirati situacije u kojima se nalazimo" , rekao je nekadašnji desni bek Hrvatske

A što ponosni Zadranin može reći na činjenicu da u gradu Luka Modrić očito ne može dobiti svoj mural?

"Moja je pretpostavka da se radi o dječacima koji su u jeku puberteta i imaju potrebu za dokazivanjem. To ne znači da je ime jedne veličine, kao što je Luka Modrić, pod upitnikom. Ovaj incident me podsjeća na to da se vraćamo u dane koji su, po meni, sramotni", otkrio je svoje mišljenje o sramotnome incidentu u Zadru

Pred nama je okupljanje reprezentacije i dvomeč protiv Francuske. Reprezentativci su u dobroj formi i u dobrom ritmu. Ovo je Vrsaljkov recept za prolazak.

"Hrvatska nogometna reprezentacija posjeduje nenormalnu snagu, kvalitetu te stabilnost izbornika koji je već godinama na istoj poziciji. To je garancija da će ići u istome smjeru. Ta energija, koja je krucijalna čim obućete hrvatski dres, garancija je za uspjeh, uz naše navijače u Splitu i uvijek fenomenalnu atmosferu", zaključio je Vrsaljko.

Burno je u Zadru posljednjih dana, a u četvrtak ćemo doznati što su odlučili lokalni klubovi – Buljat ili Sinovčić.

