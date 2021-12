Bivši kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač više nije trener francuskog prvoligaša Monaca, objavila je u četvrtak francuska novinska agencija AFP pozivajući se na izvore bliske klubu.

Prema navodima AFP-a, Kovač je u četvrtak pozvan na razgovor s vodstvom kluba na kojemu mu je priopćena odluka da njegov mandat na klupi kluba iz Kneževine prestaje trenutačno.

Kovač je u Monaco stigao u srpnju prošle godine, a ugovor s klubom je imao do ljeta 2023.

Prošle sezone Kovač je vodio Monaco do trećeg mjesta u prvenstvu te do finala Kupa u kojemu je izgubio od Paris SG-a. No, na polovici ove sezone Monaco drži šesto mjesto na ljestvici, a Kovaču se zamjera i pogoršanje odnosa s nekim od najvažnijih igrača u momčadi, poput kapetana i francuskog reprezentativca Wissama Ben Yeddera te veznjaka Youssoufa Fofane.

Nema službene potvrde

Kovač je ukupno vodio Monaco na 74 utakmice ostvarivši 42 pobjede te po 16 neodlučenih rezultata i poraza.

Monaco još uvijek nije službeno potvrdio da Kovač više nije trener, no tu vijest su potvrdili mediji u Francuskoj i pitanje je trenutka kada će se i klub iz Kneževine službeno oglasiti.

Nabrojali sve greške

Francuski RMC u petak je naveo razloge zbog kojih je Kovač morao otići s klupe Monaca.

Navodi se da je pad bivšeg hrvatskog izbornika počeo posljednjih mjeseci kada se udaljio od "senatora" u svlačionici i zahladio odnos s kapetanom i najboljim strijelcem Wissamom Ben Yedderom. Momčadi se nije svidio njegov način treniranja i vođenja momčadi pa mu je oslabio autoritet i podrška u svlačionici.

Nadalje, klupski čelnici mu nisu oprostili što je izgubio najvažniju utakmicu, u doigravanju za Ligu prvaka protiv Šahtara pa je klub završio u puno manje glamuroznoj Europskoj ligi. To je vodstvu kluba pogotovo smetali jer su u ljetnom prijelaznom roku zadržali sve važne igrače u nadi da će ove sezone biti još bolji. što se nije dogodilo.

Na kraju, Kovač je otpušten jer Monaco u ovoj polusezoni igra mnogo slabije nego prošle sezone. Katastrofalno je ušao u Ligue 1, a Kovaču nije pomoglo ni što je u posljednja dva mjeseca uspio stabilizirati momčad te je poražen u samo jednoj od 11 utakmica.