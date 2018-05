Zaustavljen pokušaj privatizacije Dinama

Iz Središnjeg državnog ureda za šport stigla je obavijest da je pokušaj privatizacije Dinama zaustavljen. Kao razlog navedena je tvrdnja ‘neusklađenosti s odredbama Zakona o udrugama’, javlja 24 sata.

Vijest je to koja će najviše razveseliti udrugu “Dinamo, to smo mi”, a koja je pokrenula inicijativu da se zaustavi pretvorba kluba iz sportske udruge GNK Dinamo Zagreb u sportsko dioničko društvo. Jučer su navijači svojim okupljanjem spriječili nasilan pokušaj privatizacije kluba. Više o tome pročitajte – OVDJE.

‘Popis članova Kluba nije usklađen s odredbama ‘Zakona o udrugama’

“Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove je na sjednici održanoj 22. svibnja 2018. godine odlučilo uskratiti suglasnost na Elaborat o preoblikovanju Građanskog nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba.

Razlog uskraćivanja suglasnosti proizlazi iz činjenice da je Povjerenstvo utvrdilo da popis članova Kluba nije usklađen s odredbama članka 12. stavka 4. Zakona o udrugama, a koji je sastavni dio Elaborata, a što po ocjeni Povjerenstva predstavlja neusklađenost s prisilnopravnim propisom pri čemu se Povjerenstvo konzultiralo i s odgovornim državnim tijelima i nadležnim regulatorom.

Napominjemo kako Klub može u svakom trenutku u kojem otkloni utvrđenu neusklađenost Povjerenstvu ponovno uputiti Elaborat u kojem će biti uvažene sve primjedbe Povjerenstva do sada iznesene u postupku dragovoljnog preoblikovanja, no s financijskim izvješćima i izvješćem ovlaštenog revizora koje će uvažiti protek vremena te poslovne događaje nastale do dana podnošenja predmetnog Elaborata.

‘GNK Dinamo može dostaviti dopunjeni Elaborat’

S poštovanjem,

Središnji državni ured za šport”, stoji u dopisu”, javlja 24 sata.

Javio se potom i Dinamo na svojoj službenoj web stranici.

“GNK Dinamo je zaprimio odluku Povjerenstva za profesionalne sportske klubove koje djeluje pri Središnjem državnom uredu za šport kojom je privremeno uskraćena suglasnost GNK Dinamu za preoblikovanje. Osnovna primjedba za uskraćivanje suglasnosti je izostanak osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) u popisa članova.

Razvidno je iz dostavljene odluke, a i povjerenstvo to izričito navodi da, nakon što se otklone navedene primjedbe, te ažuriraju financijski izvještaji s obzirom na protek vremena od dana predaje Elaborata, GNK Dinamo može dostaviti dopunjeni Elaborat”, stoji u objavi hrvatskog prvaka i osvajača ovogodišnjeg Kupa.

Ovo je velika pobjeda večine navijača Dinama koji traže izbore u klubu, koji smatraju kako je Uprava nelegitimna i kao takva ne može vršiti nikakvu privatizaciju.