Supeuga svjetskog boksačkog prvaka Oleksandra Usyka, Jekaterina Usyk, opisala je na društvenim mrežama koliko je rat u Ukrajini utjecao na njezinog supruga i koliko se on uspio u kratkom roku drastično promijeniti.

Usyk je nedavno teške volje napustio Ukrajinu koju je odmah po početku rata s Rusijom došao braniti. Priča se kako su ga prijatelji i suborci natjerali da napusti domovinu i ode boksati kako bi svijetu pričao o strahotama koje se događaju u Ukrajini. Usyk će uskoro braniti pojaseve protiv Anthonyja Joshue, ali prema njezinim tvrdnjama on više nije ista osoba.

"Oleksandr je izgubio deset kilograma u samo tjedan dana. Bio je slomljen zbog svega što smo proživljavali, a on je još bio branitelj. Govorila sam mu da bi trebao svima reći o onome što se događa u Ukrajini, ali njemu je to bilo preteško. Šutio je i trpio, nije pričao ni s kim. On je uvijek branio svoju zemlju i obožava je", objasnila je njegova supruga.

Uništili im kuću

Usykovima je prije dva tjedna devastiran dom u blizini Kijeva, a Jekaterina je pokazala što su im tenkovi napravili od kuće.

"Ruski svijet! Evo, došli su i do mene! Životinje! Sve su uništili!" komentirala je Jekaterina, što prenosi sport.24tv, a prije nekoliko dana ruska im je vojska zauzela dom.

Navodno su Usykovi primili i SMS u kojem je pisalo da im je u dvorištu parkiran tenk, a Jekaterina im je žestoko odgovorila: "Kurve, pustite ih neka žive, uništit ćemo ih uskoro".

Usyk se trenutno priprema za meč s Joshuom, koji je na rasporedu negdje koncem srpnja, a pitanje je hoće li se do tada opraviti jer se i na njegovim slikama na Instagramu vidi kako je drastično smršavio i izgubio se onaj njegov prepoznatljiv širok osmijeh.