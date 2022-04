POLUDJET ĆE KAD VIDI / Ovako danas izgleda kuća Oleksandra Usyka. Susjedi su bili u pravu, bila je to manja vojna baza. Primjećujete li ključni ruski detalj za borbu?

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija kuće aktualnog teškaškog vladara Oleksandra Usyka i njegove obitelji, na kojoj možemo vidjeti kako je njegovo dvorište nalik oranici. Isto tako, možemo vidjeti uništen prilaz i odbačene bijele trake za raspoznavanje u borbi koje koriste ruske vojne snage. Pretpostavlja se kako je u dvorištu njihove obiteljske kuće u okolici Kijeva bio smješten tenk, ili više njih, odnosno neko oklopno vozilo. Također, bila je to svojevrsna manja baza... Nedavno je Jakaterina Usyk, supruga Oleksandra, kazala: "Ruski svijet! Evo, došli su i do mene! Životinje! Sve su uništili!" komentirala je Jekaterina prema pisanju portala sport.24tv.ua. Prije nekoliko dana Usykovi su doznali da im je ruska vojska zauzela obiteljski dom koji se nalazi u okolici Kijeva i to ih je jako pogodilo. Jakaterina je navodno primila SMS od susjeda i doznala sudbinu doma. Inače, Oleksandr Usyk u rujnu prošle godine svladao je Anthonyja Joshuu i osvojio titule prvaka teške kategorije po WBA-u, IBF-u, WBO-u i IBO-u, a prije više od mjesec dana otišao je u Ukrajinu braniti svoju zemlju od ruskog napada. Međutim, pod pritiskom da nastupi i predstavlja Ukrajinu, pošalje poruku čitavom svijetu, Usyk je napustio zemlju. Napustio je svoju zemlju i kako bi se pripremao za uzvratni dvoboj protiv Joshue. Jedva da je napustio zemlju, a njegov dom zauzeli su ruski vojnici. "Prijatelji su mi rekli da ću za Ukrajinu učiniti više boksajući nego pucajući, iako je moja želja bila da ostanem i branim svoju domovinu", kazao je Usyk, prenosi SportArena.com. Nedugo nakon toga, njegovoj supruzi su putem Vibera susjedi javili kako su njihovu kuću zauzeli ruski vojnici te kako je u njihovom dvorištu ruski tenk i nekoliko oklopnih vozila. "Ku*ke, pustite ih neka još žive, uništit ćemo ih uskoro", rekla je Jakaterina susjedima, a potom je na Instagramu objavila: "Živite u mojoj kući, nećete još dugo! Don, don, don". Sportarena je izvjestila bila tada kako je Usykova kuća postala "manja vojna baza".