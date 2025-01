Propada li Hajduku dolazak Mlakara? Gattuso otkrio da situacija nije obećavajuća

Hajduk je u drugoj od tri pripremne utakmice koje su dogovorene za zimske pripreme, izgubio od Újpesta 2:1.

Splitska je momčad povela golom Roka Brajkovića u 12. minuti, ali Mamadou Karamoko zabio je u drugom dijelu dva gola za preokret i pobjedu Mađara.

"Jako sam zadovoljan utakmicom. Bilo je mnogo jako zanimljivih i dobrih stvari u našoj igri. Poraz me boli. Mislim da je kod 1:0 bio penal za nas. Da je bio VAR možda bi se i sviralo. To je nogomet, idemo dalje. Bili smo jako dobri. Ostvarili smo ono što smo planirali. Čeka nas zadnji dan priprema. Idemo to odraditi u najboljem tonu i vraćamo se kući. Jako dobro prvo poluvrijeme, ali ni drugo nije bilo loše. Ovo je bila prava utakmica. Igrači su odradili 90 minuta. Nitko se nije ozlijedio. Prosjek trke bio je 11 kilometara, zadovoljni smo", rekao je trener Bijelih, Gennaro Gattuso koji je komentirao mladog Brajkovića, strijelca prvog gola za Hajduk:

"Odigrao je dobru utakmicu. Zabio je gol, ali imao je i četiri-pet grešaka. Dodaje previše u sredinu. Mislim da mu nedostaje hrabrosti. Kada dođe u zadnjih 20 metara uhvati ga tjeskoba i dogode se greške. Vidjeli ste i sami, u zadnjem dijelu prvog dijela prvenstva je igrao. Dao sam mu minutažu. Roko se diže i može biti još puno bolji."

Hajduk u srijedu već u 11 sati igra protiv Murcije nakon čega odmah ide za Split.

"Igrat će oni koji su danas bili na tribinama. Buljan, Skelin, Šarlija, Prpić, Diallo, Žaper, Krovinović, Biuk, Kalik, Durdov, Trajkovski. To je momčad za Murciju."

O potpisu Šege.

"Nadam se da će nam pomoći, da će nam dati ruke u nastavku prvenstva, da će biti kao u Varaždinu u proteklih pet mjeseci. Želimo mu svako dobro i mnogo sreće u Hajduku", rekao je popularni rino pa dodao:

"Vidjet ćemo. U potrazi smo za napadačem. U pregovorima smo s Mlakarom, ne znam hoćemo li to uspjeti završiti. Ako ne uspijemo vidjet ćemo što se nudi na tržištu."

