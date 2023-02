U srijedu smo rekli posljednje zbogom legendarnom Miroslavu Ćiri Blaževiću, koji je pokopan na Mirogoju. Na komemoraciji i sprovodu bio je čitav niz poznatih ljudi, ali i veliki broj nogometaša koji su surađivali s našim Ćirom. Stigli su i kapetan Boban, Prosinečki, Asanović, Štimac, Bilić, Jarni, Jurčević, Stanić, Niko Kovač, Šimić…

No, mnogi su se pitali gdje je zlatna kopačka SP-a 1998. godine, Davor Šuker? Najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije kod Ćire je imao poseban tretman i to svi znaju. On je to svojim igrama zaslužio, ali i vrapci na grani znaju da je Ćiro Šukeru pružio sve te je imao apsolutnu slobodu nastupajući za Vatrene.

Navodno su se brončani Vatreni pitali gdje je Šuker i zašto nije došao na komemoraciju i sprovod. Zaključak je pomalo tužan, nitko od njih nije komunicirao sa Šukerom, nitko ne zna gdje je…

Tužan kraj

Postoje neka nagađanja da je Šuker ljutit na Kustića i društvo koje ga je maknulo s pozicije predsjednika HNS-a, no to sigurno ne bi trebao biti razlog zašto se proslavljeni hrvatski napadač ne čuje sa svojim bivšim suigračima. Nitko od njih se navodno nije posvađao sa Šukerom, dapače. On je mnogima pomogao pronaći posao, ali očito mu nije do druženja i komunikacije s bivšim suigračima.

Navodno ni ne boravi često u Hrvatskoj, a priča se i da kada je ovdje nema puno mjesta gdje može prespavati. Često je u bio Madridu, Londonu i Münchenu, a voli i na dulje vrijeme otići u SAD, odnosno Las Vegas. Nitko nije upoznat s onime što sad Šuker radi, osim što je član Izvršnog odbora UEFA-e, ali ni to mu neće još dugo potrajati jer više ne predstavlja hrvatski nogomet.

Pomalo je tužna priča nekada velikog heroja Hrvatske. Nema ga u Lijepoj našoj, ne druži se s bivšim suigračima, a navodno se našao i u financijskim problemima. Šuker živi na svoj način, nema stalno prebivalište te više voli biti u "letu". Ipak, svi su očekivali da će se pojaviti na sprovodu omiljenog trenera, ali očito je imao nekog drugog posla…