Legenda Dinama i Panathinaikosa Velimir Zajec je za RTL u Ateni dao intervju u kojem je komentirao situaciju s Bad Blue Boysima u Grčkoj.

"Bilo mi je teško jer ne volim nasilje, nikad nisam bio u tome, to nitko ne voli barem od nas normalnih navijača koji su blizu sporta. To me sve skupa iznenadilo, da je grupa naših ljudi došla tamo i da se dogovorila tučnjava. Nažalost vidjeli smo kako je to sve završeno, ali još uvijek je to sve otvoreno, nije napravljen kompletan uviđaj i to se još ne zna", priča Zajec Ani Mlinarić i nastavlja:

"Ne mogu garantirati da nisu BBB krivi za ubojstvo, tko zna tko je to sve isprovocirao, istinu ćemo saznati tek za koji dan, ali u svakom slučaju to nama ne treba. Ja Boyse izuzetno cijenim i oni su meni na jedan način život u klubu, ja sam ih prvi doveo u klub kad su trebali raditi i radili su stvarno savjesno i stvorili su tu organizaciju, dao sam im i kancelariju, jer mislim da klub bez navijača nije pravi klub, oni su onda bili sjajni, sad da li je to raspad sistema kod njih, to ja ne znam, ali tu je sve skupa jako puno grešaka naše policije i njihove."

Jesu li to pravi navijači ili huligani?

"Ima među njima huligana, ali za mene to nisu pravi navijači."

Pitala ga je RTL-ova novinarka Ana Mlinarić i za snimku koju je RTL ekskluzivno objavio da pokazuje kako je navijač AEK-a nehotice ozlijedio poginulog Michalisa.

"To nije ništa konkretno. Naši dečki su mogli doći tu, ali ne da bi se tukli i na njima je krivica."

"Ja izuzetno cijenim Igora Bišćana kao čovjeka, on je fantastičan i pošten dečko, toliko je bio zaluđen tim nogometom. Ali napravio je neke pogreške, trebao je promjeniti obranu, to bi napravio neki iskusniji čovjek. Svi su mi rekli on je odličan, ali treba ga mijenjati. Bila je gorčina od ljudi", priča i nastavlja:

"Da klub ima ambiciju znao bi koga prima i zašto, kod nas je to sve drugačije. Nema hijerahije, nego anarhije, bojim se da klub nije posložen kako treba biti."

O odnosima Dinama i Rijeke kaže: "Nije baš ugodno ovako uzimati trenera. Ja bi prvo razgovarao sa matičnim klubom ako bi imao ponudu, ponudio bi nekakav novac, pokušao bi nać nekakav razvod normalniji", priča i nastavlja:

"Dinamo nije prodisao odlaskom Mamića, svi naši klubovi trebaju ići prema privatnim vlasnicima i dioničkim društvima. To je jedini put"

Razgovarao je s novinarkom o novom trendu navijačkih skupina u Grčkoj i sankcijama za iste. Komentirao je i odnose Grčke i Hrvatske, te poteze premijera Plenkovića. Cijeli intervju poslušajte u videu.

