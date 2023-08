Nakon što je u ponedjeljak postao glavni trener Dinama, svašta je izrečeno o časti i moralu Sergeja Jakirovića, napadan je s mnogih strana, ali je bosanskohercegovački strateg sada odlučio reći svoju stranu priče objavom na svom Instagramu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Kao što svi znate, jučer sam prihvatio ponudu GNK Dinamo za preuzimanjem trenerske pozicije. Već sam naglasio kako je takav razvoj događaja bio brz i pomalo neočekivan. Ovim putem se želim oglasiti o nekim sebi bitnim stvarima.

Prije svega se želim zahvaliti HNK Rijeka na ukazanoj prilici da vodim klub s Rujevice i da zajedno sa mojim stručnim stožerom i igračima Rijeku vratimo na put pobjeda. Smatram da smo u tome uspjeli i izuzetno sam na to ponosan. Također, želim se zahvaliti svim navijačima Rijeke koji su od prvog dana bili fantastična podrška svima nama u klubu.

'Rekao sam Miškoviću odluku prije odgovora Dinamu'

Život piše svoje priče. Donosi nam prilike i izazove, uspone i padove. Tako je i u mom životu od prvog dana kada sam zaigrao nogomet pa do danas kada sam trener. Kao sportaš, nikada nisam bježao od izazova i želje za napretkom. Nikada to nisam ni skrivao. Ista me je želja odvela iz Mostara u Rijeku.

Moji motivi su uvijek bili primarno sportske prirode. U tome leži veliki dio razloga zašto sam prihvatio poziv Dinama. Rastanci su uvijek teški i donose emocije. Unatoč tomu, važno mi je naglasiti da niti u jednom trenutku nisam bio neprofesionalan prema HNK Rijeka. Svoju odluku sam obznanio predsjedniku Miškoviću i tek onda dao potvrdan odgovor Upravi Dinama.

Rijeka i Riječani će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. lako sam svjestan da će nekim navijačima ostati gorak okus, nadam se da će s obzirom na gore navedeno pronaći načina da razumiju moju odluku. Danas kreće nova stranica u mom životu. Svaki dan ćemo predano raditi na ciljevima u Dinamu siguran sam da ćemo u tome uspjeti! Za sve ostalo, pričat ćemo na terenu", zaključio je novi trener Dinama.

