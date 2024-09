Zabio gol Kramarićevom klubu pa skinuo hlačice: 'Obećao sam mu da ću to napraviti'

Nogometaši Bayera iz Leverkusena, aktualni njemački prvaci, pobijedili su Hoffenheim u gostima 4-1, u trećem kolu njemačke Bundeslige. Nakon pola sata igre gosti iz Leverkusena su imali dva gola prednosti nakon pogodaka koje su potpisali Terrier u 17. i Boniface u 30. minuti. Nadu je domaćinu vratio Berisha koji je u 37. minuti, nakon asistencije hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića, smanjio na 1-2. Neizvjesnost je trajala do 72. minute kada su gosti brzopotezno raspršili sve dvojbe. Wirtz je pogodio iz jedanaesterca za 3-1, a u 75. je Boniface svojim drugim golom postavio konačnih 4-1. Boniface je pogodak proslavio na prilično bizaran način - dotrčao je pred tribinu i skinuo hlačice. Na sreću, ispod njih je imao biciklističke hlačice, no svjedno je zgrozio svojim potezom, a nakon utakmice ponudio je opravdanje. "To je TikTok ples nigerijskog influencera. Obećao sam mu da ću to napraviti", rekao je Boniface.