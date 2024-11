Za neke snježne gadosti, a za Duju Čopa radosti. Slavlje mu je bilo zimsko

Varaždin i Lokomotiva igraju utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a. Trenutno rezultat je 0-1 za goste iz Zagreba. Duje Čop matirao je Zeleniku u 40. minuti, pa nakon toga završio u snijegu, jer je to htio. Fetai je pucao s dvadesetak metara, Zelenika je taj udarac obranio, no odbijanac je stigao do Čopa koji ne griješi jer je pravi napadač. Bivši hrvatski reprezentativac gol je odlučio proslaviti bacivši se u varaždinski snijeg pored gola. Malo sniježnih radosti, za nekog gadosti, eto, vidjeli smo prilikom proslave gola Duje Čopa. Bio mu je to 7 gol u prvenstvu uz jedno dodavanje.

Radnici na stadionu Anđelko Herjavec naradili su se kako bi snijeg maknuli s terena i kako bi on bio spreman za igru. Pogledajte kako izgleda...

