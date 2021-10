CRISTIANO IZGUBIO ŽIVCE / Nogometaš Evertona zabio gol Unitedu pa imitirao Ronalda: Portugalac mu prvo odbrusio pa ga nagradio

U prvom susretu 7. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United i Everton su na Old Traffordu odigrali 1-1. Poveo je United u 43. minuti golom Anthonyja Martiala na dodavanje Brune Fernandesa kojem je to bila 20. asistencija u 58 ligaških nastupa. U 65. minuti Andros Townsend je poravnao na 1:1 i pogodak proslavio u stilu najveće Unitedove zvijezde Cristiana Ronalda. Nakon što je susret završen Ronaldo je ljutito otišao u svlačionicu, a Townsend je došao do njega kako bi se pozdravio, no Portuglalac mu je samo odbrusio i odmahnuo rukom. No, na kraju je sve završilo dobro - Townsend se pohvalio da mu je Cristiano, njegov veliki idol, poklonio svoj dres. "Samo respekt za najvećega", napisao je Townsend uz fotografiju dresa koji mi je Ronaldo poklonio.