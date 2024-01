Barcelona je u 21. kolu španjolskog nogometnog prvenstva doživjela poraz koji bi katalonskog giganta mogao koštati puno više od tri boda. Blaugrana je na Montjuicu, svom zamjenskom stadionu dok se Camp Nou preuređuje, izgubila od Villarreala 5:3 i tako pala na četvrtu poziciju na tablici s deset bodova manje od Real Madrida te 11 bodova manje od vodeće Girone koja ima utakmicu više.

Nakon ranijeg ispadanja iz Kupa kralja, sada je i obrana naslova prvaka sve dalje, a dodatan šok za sve ljubitelje 'crveno-plavih' došao je nakon utakmice kada je Xavi objavio da napušta mjesto trenera prve ekipe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ni sam ne znam koliko puta su me pitali hoću li ja biti Sir Alex Ferguson Barcelone. Međutim, istina je da se to nikad neće dogoditi. Vi novinari mi to ne dozvoljavate. Jako je teško biti trener Barcelone. Vidiš kako te kritiziraju, kako te žele ubiti i sve to utječe na čovjeka", rekao je 44-godišnji Xavi koji je Barcu preuzeo u studenom 2021. godine, a nakon poraza od Villarreala htio je klupu napustiti istoga trena.

No, nakon razgovora s vladajućom strukturom kluba odlučio je ostati do kraja sezone. Xavi je dosad Barcelonu vodio u 122 utakmice. Ima 76 pobjeda, 20 remija i 26 poraza. S Barcelonom je 2023. osvojio prvenstvo Španjolske i domaći Superkup.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Xavi je igračima održao i emotivni govor koji je trajao oko pola sata, a bilo je i suza. Lewandowski i Cancelo jako su emotivno proživjeli govor o tome kako ga kritike ne sputavaju samo na profesionalnom nivou, nego i na privatnom jer njegova obitelj pati iz dana u dan zbog svega kroz što on prolazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tražili su nekli igrači pojedinačni sastanak sa Xavijem te ga probali nagovoriti da promijeni odluku, no na kraju ipak neuspješno. Pojedini igrači posebno su vezani uz Xavija i njegov odlazak mogao bi značiti i odlazak nekolicine igrača. Robert Lewandowski, Jules Kounde i Andreas Christensen bili su 'Xavijevi dolasci', a kako pišu španjolski mediji Xavi je već dogovorio mogući dolazak nekolicine novih igrača koji bi nakon najnovije odluke o odlasku ipak mogli odustati od transfera.

Bernardo Silva, Joshua Kimmich i Martin Zubimendi, također su uoči sezone hjeli samo zbog Xavija doću Barcu, no sportski direktor Deco nije to uspio isposlovati pa su 'upali' Joao Cancelo i Joao Felix na posudbi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi se naravno pitaju tko će zamijeniti Xavija na klupi Barcelone, a najnovija 'bomba' stigla je iz Njemačke čiji Bild piše da je glavni kadidat Hansi Flick. Nekadašnji trener Bayerna i njemački izbornik već je godinama veliki miljenik predsjednika Laporte koji ga je pokušao dovesti već 2021. godine. Kada je Nijemac tom prilikom odbio Barcelonu, Xavi je dobio šansu kao alternativno rješenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Flick (58) je čovjek koji je Barceloni nanio najveću sramotu posljednjih desetljeća. S Bayernom je 2020. godine demolirao Barcu rezultatom 8:2 u četvrtfinalu Lige prvaka i nakon toga osvojio najprestižniju europsku titulu. Bilo je to prvi put da je netko postigao osam golova Barceloni još od 1946. godine kada su rezultatom 8:0 poraženi od Seville.

Laporta je veliki fan i Jurgena Kloppa koji je također objavio da na kraju sezone napušta Liverpool. No, Klopp je izjavio da neko vrijeme neće voditi niti jednu momčad i za vjerovati je da će tako i biti. Spominju se i Thiago Motta te Gironin Michel, no većina bi navijača vrlo rado vidjela Mikela Artetu. Engleski mediji već pišu da Arsenal radi sve što može da zadrži španjolskog stručnjaka i veliki dio novinara s Otoka odbacuje mogućnost odlaska Artete iz Londona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekako najlakša opcija i najbrža bio bi 'vojnik kluba' Rafa Marquez, koji je već priznao da bi takvu ponudu kluba bilo 'jako teško odbiti'. Marquez je u odličnim odnosima s Decom i zastupa ga Jorge Mendes koji trenutno ima veliki utjecaj u klubu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Xavi odmah nakon dolaska uveo nova pravila