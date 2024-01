Utakmica između Barcelone i Villarreala bila je iznimno zanimljiva, Žuta podmornica je povela 2:0, Barcelona se preokretom vratila na 3:2, a Villarreal je s tri pogotka zaredom uzvratio i pobijedio 5:3.

Nakon utakmice, trener Barcelone Xavi, suočen s velikim kritikama, rekao je novinarima:

"30. lipnja napustit ću klub. To je odluka o kojoj smo razgovarali s predsjednikom, s osobljem… Barça treba promjenu smjera. Osjećaj biti trener Barcelone je okrutan, neugodan, osjećate da vas ne poštuju… To je užasna iscrpljenost vašeg mentalnog zdravlja, vašeg raspoloženja… Do te mjere da kažete da nema smisla nastaviti. Moji najbliži prijatelji to znaju… To se dogodilo svim trenerima koji su prošli kroz ovaj klub. Nemoguće je da postoji Ferguson iz Barcelone", rekao je i nastavio:

"Nisam još rekao igračima. Sutra ću razgovarati s njima. Danas sam ih vidio jako sj****e . Ne zaslužuju ono kroz što prolazimo, postoji velika ljudska kvaliteta u svlačionici."

Barcelona deset bodova zaostaje za Real Madridom i do kraja sezone vodit će veliku bitku za najbolja četiri mjesta koje vode u Ligu prvaka sljedeće sezone.

U 2024. godini nema kluba iz liga petice koji je u svim natjecanjima primio više pogodaka od katalonskog diva, čak 19.

