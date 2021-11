Legendarni vezni igrač i kapetan Barcelone, Xavi Hernandez, u ponedjeljak je službeno potpisao ugovor i preuzeo je vruću klupu Barcelone, nakon što je Ronald Koeman dobio otkaz zbog serije katastrofalnih rezultata.

Xavija očekuje težak posao. Barcelona je na devetom mjestu, moral u momčad nije baš na najvišoj razini, ostali su bez Lionela Messija najvažnijeg igrača, financijski su na rubu bankrota, a očekivanja su golema.

"Mogu obećati da ću se odreći mog života kako bi ovaj projekt uspio", rekao je Xavi na početku pa onda nastavio. "Cilj je pomoći Barceloni da opet mirno plovi, da navijači uživaju, a da momčad pobjeđuje. Zahvalan sam navijačima na naklonosti i danas se da ću to opravdati titulama. Spreman sam, volim izazove i zato sam došao", veli Xavi.

'Navijači imaju iluzije'

Xavi je itekako svjestan da Barcelonu neće biti lako vratiti na stare staze i da ga čeka pakleni posao, a usput je poručio navijačima da malo smanje očekivanja.

"Prva poruka igračima je da sam tu kako bih im pomogao. Velika je prednost poznavati Busquetsa, Piquea, Albu, Sergija Roberta i Ter Stegena, koji su mi bili suigrači. To je velika stvar. Momčad je dobra, talent je tu, a svojim iskustvom ću pomoći ekipi da dođe do titula. Kad me predsjednik zvao, bio sam sretan. Bio sam odabran. Svatko je dao koliko god je mogao da se ovaj posao realizira. Vidim da navijači imaju iluzije da se sve može preko noći promijeniti, velika su očekivanja i mnogi bi željeli da Barca odmah igra savršeno. To je iluzija", rekao je Xavi.

Novih pet pravila

Jedan od prvih poteza Xavija po dolasku u Barcelonu, kako tvrdi Mundo Deportivo, bio je uvođenje novih pravila u svlačionicu i to poprilično rigoroznih. Prvo, Xavi je promijenio liječničku ekipu i kondicijskog trenera, a onda je uveo pet novih pravila.

"Ako budemo poštovali pravila, sve će biti dobro", rekao je Xavi, a pravila su sljedeća.

Prvo pravilo brani igračima putovanja tijekom sezone zbog privatnih obveza, a to se najviše odnosi na dokapetana i klupsku legendu Gerarda Piquea. Drugo pravilo je da će treninzi od sada biti duži i da će igrači morati više vremena provoditi zajedno u trening-centru, a do sada su provodili samo sat i pol zajedno na treningu. Xavi ima ideju produljiti radni dan nogometašima, pa će tako uvesti i grupni doručak i pratit će njihovu prehranu. Slično je radio i Pep Guardiola kada je bio na Camp Nouu i kada je vodio najjaču momčad svijeta.

Treće pravilo je da će se igračima braniti privatni treninzi, dok četvrto pravilo nalaže da nema rasprave oko stila igre. Peto pravilo tiče se društvenih mreža i sada će igrači morati jako paziti što objavljuju na svojim profilima.

Xavijeva pravila svakako bi mogla šokirati igrače Barcelone koji posljednjih godina očito nisu imali ovako intenzivan režim, a novi trener može se samo nadati da mu u svlačionici neće nastati pobuna.