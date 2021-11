Proteklog vikenda Barcelona je službeno imenovala svog bivšeg igrača i klupsku ikonu, Xavija Hernandeza, za novog trenera i dala mu ugovor do 2024. godine.

"FC Barcelona je postigla dogovor s Xavijem Hernandezom da on postane trener prve momčadi do kraja tekuće sezone i još dvije sezone. Xavi Hernandez, igrač omladinske momčadi Barce, napustio je svoj sadašnji klub, katarski Al Sadd, nakon razgovora održanih posljednjih nekoliko dana s vlasnicima kluba", stajalo je u priopćenju Barcelone.

Xavi je sada i službeno predstavljen na Camp Nouu, potpisao je ugovor i održao prvu konferenciju za novinare na kojoj je otkrio ciljeve s klubom, ali je poslao i važne poruke navijačima.

"Sve se dogodilo jako brzo, a ta tri, četiri dana su promijenili naše živote. Usput, sretan rođendan mojoj supruzi koja danas puni 40 godina. Mogu obećati da ću se odreći mog života kako bi ovaj projekt uspio", rekao je Xavi na početku pa onda nastavio.

"Cilj je pomoći Barceloni da opet mirno plovi, da navijači uživaju, a da momčad pobjeđuje. Zahvalan sam navijačima na naklonosti i danas se da ću to opravdati titulama. Spreman sam, volim izazove i zato sam došao", veli Xavi.

'To je iluzija'

Međutim, Xavi je itekako svjestan da Barcelonu neće biti lako vratiti na stare staze i da ga čeka pakleni posao, a usput je poručio navijačima da malo smanje očekivanja.

"Prva poruka igračima je da sam tu kako bih im pomogao. Velika je prednost poznavati Busquetsa, Piquea, Albu, Sergija Roberta i Ter Stegena, koji su mi bili suigrači. To je velika stvar. Momčad je dobra, talent je tu, a svojim iskustvom ću pomoći ekipi da dođe do titula. Kad me predsjednik zvao, bio sam sretan. Bio sam odabran. Svatko je dao koliko god je mogao da se ovaj posao realizira. Vidim da navijači imaju iluzije da se sve može preko noći promijeniti, velika su očekivanja i mnogi bi željeli da Barca odmah igra savršeno. To je iluzija", rekao je Xavi.

Podsjetimo, Xavi je odigrao 767 utakmica za Barcelonu, zabio je 85 golova i podijelio 185 asistencija. Osvojio je 25 trofeja, od toga osam titula prvaka Španjolske i četiri Lige prvaka. Od 2019. godine radi kao trener, a sve do sada obnašao je dužnost trenera Al Sadda u kojem je i završio karijeru.

Barcelona ga je dočekala na devetom mjestu La Lige sa 16 bodova, odnosno, devet bodova zaostatka za liderom Real Sociedadom.