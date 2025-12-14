Alonso se spasio od otkaza! Real Madrid teškom mukom do pobjede nad Alavesom...

Nogometaši madridskog Reala pobijedili Alaves s 2-1 na gostovanju u Vitoriji i time smanjili bodovni zaostatak za vodećom Barcelonom na četiri boda.

Momčad Xabija Alonsa je povela u 24. minuti golom Kyliana Mbappea. Alaves je izjednačio u 70. minuti pogotkom Carlosa Vicentea, a pobjedu "Kraljevskom klubu" donio je Rodrygo golom u 76. minuti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bila je to 12. Realova pobjeda kojom je madridska momčad došla do 39 bodova. Barcelona je na vrhu ljestvice s 43 boda. Alaves je s 18 bodova na 12. poziciji.

Utakmica Levantea i Villarreala, koja je trebala biti odigrana u nedjelju, odgođena je zbog nevremena.

U ponedjeljak (21 sat) će Rayo Vallecano ugostiti Betis.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Modrić odigrao posljednji El Clasico? Perez s Xabijem Alonsom pokrenuo veliku rekonstrukciju momčadi