XABI STREPI /

Alonso se spasio od otkaza! Real Madrid teškom mukom do pobjede nad Alavesom...

Alonso se spasio od otkaza! Real Madrid teškom mukom do pobjede nad Alavesom...
Foto: Vyacheslav Oseledko/afp/profimedia

Momčad Xabija Alonsa je povela u 24. minuti golom Kyliana Mbappea

14.12.2025.
23:44
Hina
Vyacheslav Oseledko/afp/profimedia
Nogometaši madridskog Reala pobijedili Alaves s 2-1 na gostovanju u Vitoriji i time smanjili bodovni zaostatak za vodećom Barcelonom na četiri boda.

Momčad Xabija Alonsa je povela u 24. minuti golom Kyliana Mbappea. Alaves je izjednačio u 70. minuti pogotkom Carlosa Vicentea, a pobjedu "Kraljevskom klubu" donio je Rodrygo golom u 76. minuti.

Bila je to 12. Realova pobjeda kojom je madridska momčad došla do 39 bodova. Barcelona je na vrhu ljestvice s 43 boda. Alaves je s 18 bodova na 12. poziciji.

Utakmica Levantea i Villarreala, koja je trebala biti odigrana u nedjelju, odgođena je zbog nevremena.

U ponedjeljak (21 sat) će Rayo Vallecano ugostiti Betis. 

