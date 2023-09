Will Still (30) postao je viralan nakon što je prošle sezone izveo senzaciju s Reimsom, ostvarivši niz od 19 utakmica bez poraza. Priča o belgijskom treneru engleskog podrijetla bila je još posebnija zbog toga što je kako kaže, godinama igrao Football Manager, a onda je ta igrica za njega postala stvarnost. Ipak, Still nije imao UEFA-inu Pro licenciju i Reims je svaku utakmicu morao plaćati 25 tisuća eura kazne, sve dok Still nije krenuo na tečaj.

Sada bi, prema pisanju L'equipea, karijera ovog mladog trenera mogla doživjeti rapidan skok. Naime, počelo se spekulirati kako je on jedan od kandidata za klupu Olympique Lyonnaisa! Klub za koji igraju dvojica hrvatskih stopera, Dejan Lovren i Duje Ćaleta-Car.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Legenda francuskog nogometa, Laurent Blanc, katastrofalno je ušla u sezonu s Lyonom. U četiri utakmice osvojen je tek jedan bod, a posebno boli visoki poraz od PSG-a na domaćem terenu, završilo je 1-4.

Navodno je predsjednik kluba Santiago Cucci već stupio u kontakt s Marcelom Gallardom te Brunom Lageom, ali osim njih i već spomenutog Stilla, kao moguće rješenje navodi se i Thiago Motta, te njih dvojica imaju najviše povjerenja klupskih čelnika.