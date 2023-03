Nevjerojatna serija francuskog nogometnog prvoligaša Reimsa je nastavljena i na gostovanju kod Monaca. Momčad koju vodi 30-godišnji belgijski trener engleskog porijekla Will Still je slavila u Kneževini sa 1-0 produživši niz bez poraza na čak 19 kola. Pogodak odluke zabio je Folarin Balogun u 51. minuti.

Posljednji poraz u le Championnatu Reims je doživio 18. rujna 2022. godine izgubivi kod kuće upravo od Monaca sa 0-3. Nakon toga nanizao je 19 susreta bez poraza ostvarivši pritom devet pobjeda i deset remija.

Prva dva remija momčad je izborila pod vodstvom Španjolca Oscara Garcije, a nakon što je on 13. listopada prošle godine dobio otkaz, momčad je privremeno preuzeo njegov pomoćnik Still. Međutim, nakon niza od pet utakmica bez poraza, imenovan je menadžerom do kraja sezone.

Zanimljivo, 30-godišnji Still i dalje nema UEFA Pro licencu, koja je potrebna za vođenje klubova u najvišem rangu francuskog nogometa, pa Reims za svaku utakmicu mora plaćati kaznu od 25.000 eura.

Novom pobjedom Reims se probio na osmo mjesto sa 43 boda i sve je bliže plasmanu u neki od europskih kupova, dok je Monaco četvrti sa 51 bodom.

Na ljestvici vodi PSG sa 66 bodova, Marseille ima 11 bodova manje i susret manje, a treći je Lens sa 54 boda.