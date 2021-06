Najveća zvijezda portugalske nogometne reprezentacije, Cristiano Ronaldo, u ponedjeljak je održao press konferenciju prije prve utakmice na Europskom prvenstvu, dvoboja s Mađarskom, na početku koje je sa stola maknuo dvije bočice Coca-Cole, jednog od sponzora Eura, a potom je izvadio svoju bocu vode i okupljenima poručio: 'Pijte vodu.'

Ronaldovo micanje bočica Coca-Cole sa stola na press konferenciji imalo je jako neugodne posljedice za tog američkog proizvođača gaziranih pića.

Veliki gubitak

Naime, nakon što je Ronaldo maknuo bočice, vrijednost dionice Coca-Cole na burzi pala je sa 56.10 dolara na 55.22 dolara, odnosno 1,6 posto.

To znači da je vrijednost kompanije pala s 242 milijarde dolara na 238 milijardi i gubitak iznosi četiri milijarde dolara.

Čips i Cola ga nerviraju

Kao što je poznato, Portugalac vodi izrazito zdrav život i nije miljenik gaziranih napitaka. Krajem prošle godine to je dao do znanja kad su ga pitali o njegovom sinu i on je priznao da ga nervira što Ronaldo Junior ponekad pije gazirana pića.

"Vidjet ćemo hoće li i postati veliki nogometaš. Ponekad pije Coca-Colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u mrzlu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno. U redu je, ima tek deset godina", kazao je svojevremeno Portugalac.