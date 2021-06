Portugal, aktualni prvak Europe, u utorak kreće u obranu naslov protiv Mađarske. Utakmica se igra u Budimpešti gdje je dozvoljen puni kapacitet stadiona te se očekuje 60 tisuća ljudi na tribinama Puškaš Arene. Oči cijelog svijeta bit će u tom trenutku uperena u kapetana Portugala Cristiana Ronalda, kojem je ovo možda posljednji nastup na Euru.

Dan prije utakmice upravo je zvijezda Juventusa stala pred novinare. Odmah je napravio show. Po dolasku u press zonu prvo je maknuo dvije boce Coca-Cole, jednog od sponzora Eura. Izvadio je potom svoju bocu vode i poručio: 'Pijte vodu.' Tu situaciju možete pogledati ovdje.

Kao što je poznato, Portugalac vodi izrazito zdrav život i nije miljenik gaziranih napitaka. Krajem prošle godine to je dao do znanja kad su ga pitali o njegovom sinu.

"Vidjet ćemo hoće li i postati veliki nogometaš. Ponekad pije Coca-Colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u mrzlu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno. U redu je, ima tek deset godina", kazao je svojevremeno Portugalac.

klupska budućnost

Osim gaziranog napitka dosta je burno reagirao i na pitanje o Juventusu i tome hoće li ostati ili preseliti u neki drugi klub.

"Igram na vrhunskom nivou već 18 godina, ali to mi ne predstavlja neki problem. Da imam 18 ili 19 godina sigurno ne bih spavao od uzbuđenja i razmišljanja o svojoj budućnosti. Sada je situacija drugačija. Imam 36 godina i nije mi važno sada ostajem ili napuštam Juventus", rekao je Ronaldo i dodao:

"Što god se dogodi bit će najbolje za obje strane. Sada sam fokusiran samo na Euro i želim da ga osvojimo. Optimistični smo i želim da imamo pozitivno razmišljanje od prve do zadnje utakmice".