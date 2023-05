Vratar Dinama iz Moskve Igor Leschuk našao se u središtu pozornosti, ali ne zbog nogometa, već zbog velikog skandala koji trese njegov privatni život.

Njegova dugogodišnja supruga Violeta, s kojom ima dvoje djece, podnijela je zahtjev za razvod jer je navodno zatekla golmana u krevetu sa svojom najboljom prijateljicom!

Ogorčena Violeta jasno je dala do znanja da se od Igora razvodi zbog preljuba.

"Ako na prvu imate dojam da se neka osoba 'j*be', to je tako u 90 posto slučajeva. Slušajte svoju intuiciju. Suočila sam se sa situacijom koja mi je potpuno promijenila život. Šutjela sam, bilo me strah i osjećala sam. Sramota me je pričati o tome", kaže Violeta i otkriva detalje:

"Zatvarala sam oči i bila naivna. Svi znaju o čemu pričam. Osoba koja se igrala s mojom djecom, jela i pila kod mene, upropastila mi je obitelj. Nema potrebe više bilo što reći".

Golman Dinama potvrdio je da se razvodi od supruge, ali nije želio iznositi detalje.

"Ne želim pričati o svom privatnom životu. Ipak, zbog činjenice da ima ljudi koji iznose prljavi 'veš' i spominju moj razvod izmišljajući razloge - ovo moram reći. Mi smo već odavno u fazi razvoda. Odluka nije donesena zbog bilo koga drugog, već zbog nas. Nema tu nikakvog skandala", tvrdi Igor.

Inače, ruski golman je cijelu karijeru proveo u Dinamu iz Moskve, a igrao je i za mlađe selekcije ruske reprezentacije.