Nikola Vlašić prošlog je ljeta u velikom transferu preselio iz CSKA Moskve u engleski West Ham. Londonski klub je iskeširao 30 milijuna eura za usluge hrvatskog reprezentativca, ali Niksi nije imao sezonu za pamćenje.

Ne može se reći da nije dobivao prilike, odigrao je 31 utakmicu u svim natjecanjima, ali je uspio upisati svega jedan pogodak i podijeliti dvije asistencije. Bilo je jasno da David Moyes nema strpljenja čekati Vatrenog jer je West Ham igrao dobru sezonu te se sve više počelo pričati o njegovom odlasku. Spominjalo se nekoliko klubova, ali najčešće je to bio - Torino.

A sada je i sve službeno, Ivan Jurić bi volio oživjeti karijeru 24-godišnjaka te će dobiti priliku da upravo to i učini. Za klupske stranice Torina Vlašić je dao prvi intervju dao prvi intervju:

U Hrvatskoj ga svi poštuju

"Ja sam čovjek koji naporno radi, volim trenirati i uvijek dajem maksimum na terenu. Znam da je Torino klub u kojem se tako i mora raditi.Igranje u Serie A i igranje za Torino sa sjajnim trenerom",rekao je Vlašić i nastavio:

"Složio sam dijelove te slagalice i mislim da sam donio dobru odluku. Jurić je sjajan trener, u Hrvatskoj ga svi poštuju. Iz istog smo grada, to je dobra poveznica između nas."

"Italije nažalost neće biti ondje, iako to ona zbog sjajnih igrača zaslužuje. No katkad je u nogometu potrebna i sreća. Hrvatska ima sjajnu momčad, a ja sam njen dio već četiri godine. Nadam se pozivu za Svjetsko prvenstvo, no to će ovisiti o mojim igrama za Torino", zaključio je Vlašić.