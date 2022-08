Nikola Vlašić prošlog je ljeta u velikom transferu preselio iz CSKA Moskve u engleski West Ham. Londonski klub je iskeširao 30 milijuna eura za usluge hrvatskog reprezentativca, ali Niksi nije imao sezonu za pamćenje.

Ne može se reći da nije dobivao prilike, odigrao je 31 utakmicu u svim natjecanjima, ali je uspio upisati svega jedan pogodak i podijeliti dvije asistencije. Bilo je jasno da David Moyes nema strpljenja čekati Vatrenog jer je West Ham igrao dobru sezonu te se sve više počelo pričati o njegovom odlasku. Spominjalo se nekoliko klubova, ali najčešće je to bio - Torino.

Talijanski klub vodi hrvatski trener, Ivan Jurić, koji bi očito volio oživjeti karijeru 24-godišnjaka. Čini se kako će se upravo to i dogoditi.

Vrijeme za promjenu

Talijanski novinar, Nicolo Schira, tvrdi kako je Vlašić pred potpisom s Torinom. Jurić ga je označio kao glavnu metu te bi hrvatski veznjak trebao stići na jednogodišnju posudbu. Schiro prenosi kako će Torino izdvojiti milijun eura za posudbu, no nije poznato je li u dogovor uključena i otkupna klauzula na kraju sezone.

Torino je bio spreman odmah otkupiti hrvatskog reprezentativca, ali je West Ham tražio 20 do 25 milijuna eura, što je trenutno previše za talijanski klub. Jurić navodno već ima i mjesto u momčadi za Vlašića. On bi trebao zamijeniti Josipa Brekala, koji se vratio u Wolfsburg, što znači da bi igrao kao lijevi krilni napadač u 3-4-3 formaciji te kao desetka u 3-4-1-2 sustavu.

Trebao bi to biti dobar potez za Vlašića. Igrat će u jakoj ligi, a vodit će ga Jurić koji je prošle sezone davao puno prilika Brekalu i Marku Pjaci koji su igrali kod njega na posudbi. Dođe li do transfera, bit će to Vlašićev peti klub u karijeri nakon Hajduka, Evertona, CSKA Moskve i West Hama.