Evo zašto je majstor napravio potez na Maksimiru kojeg su prvotno mnogi iskritizirali

Proslava Kange odjeknula Hrvatskom, ali to je bila specijalna poruka.

Wilfried Kanga pozirao sa spuštenim donjim dijelom dresa do pola. Prvotno nikom nije bilo jasno zašto je to napravio.

Wilfried Kanga u subotu je zabio treći gol za Dinamo i stavio točku na i na Maksimiru protiv Lokomotive u 26. kolu SuperSport HNL-a. To je Dinamov napadač proslavio na način da je spustio donji dio dresa. Nikom nije prvotno bilo jasno zašto je Kanga to napravio, ali vrlo brzo se saznao razlog. Naime, napadač iz Obale Bjelokosti je to napravio jer je htio odgovoriti komentatoru Jošku Jeličiću, koji ga je kritizirao nakon promašenog penala u prošlotjednoj 1-0 pobjedi kod Slaven Belupa.

Podsjetimo, Jeličić je na MAXSportu rekao: "Spuštene su mu hlačice, vjerojatno obožava repersku kulturu. Njemu su hlačice non-stop spuštene, stražnjica se stalno vidi... Sreća pa ima podgaće. Igrao sam nogomet, pa to ti smeta." Hrvoje Vejić se potom uključio s pitanjem "Što drži te hlačice."

Jeličić je i na to imao odgovor: "Jasno mi je što drži s prednje strane, ali što drži sa stražnje? Nevjerojatno, ovo su neki rariteti, kao onaj s Rusinom. Mi smo u svoje vrijeme imali uske, stisnute hlače." Vejić je potom zaključio: "Da, stisneš ih oko pasa da ti ne ispadnu pa da se ne sramotiš."

Na cijelu priču se nadovezao Dinamo preko svog Instagram profila. Zagrebački klub objavio je video Martina Baturine koji je na treningu malo spustio donji dres. Na video je namontirana slika Kange, a objava je podijeljena nakon utakmice u kojoj je bio strijelac. "Raspoloženje dana", piše u opisu objave.

Lakoćom su nogometaši Dinama ostvarili domaću pobjedu u 26. kolu HNL-a, na maksimirskom su stadionu pobijedili gradskog rivala Lokomotivu 3-0 (2-0).

U prvom poluvremenu strijelci su za Dinamo bili Kevin Theophile-Catherine u 14. te Luka Stojković u 33. minuti, dok je utakmica zaključena u 61. minuti kada je Wilfried Kanga pogodio za konačnih 3-0.

Dinamo je ovom pobjedom napravio dodatni pritisak na Rijeku i Hajduk koji u nedjelju igraju derbi utakmicu ovog kola. Uz utakmicu više od njih Dinamo sada ima dva boda manje od Rijeke i tri manje od vodećeg Hajduka.