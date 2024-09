Modrićev suigrač udario po Španjolcima: 'Treba im oduzeti Svjetsko prvenstvo'

Vinicius Junior, brazlska zvijezda i ključan igrač Real Madrida, šokirao je izjavom u kojoj je prozvao Španjolsku i istaknuo da bi toj zemlji trebalo oduzeti domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2030. godine, kojeg će organizirati Španjolci, Portugal i Maroko, ako ne iskorijeni rasizam.

Vinicius, koji je često žrtva rasističkog zlostavljanja u Španjolskoj, smatra da bi se toj zemlji trebalo oduzeti domaćinstvo ako se ne riješi taj problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako se do 2030. godine ne riješi problem sa rasizmom u Španjolskoj, onda joj treba oduzeti domaćinstvo. Nadam se da Španjolska može evaluirati i shvatiti da je ozbiljno loše vrijeđati nekog zbog njegove boje kože. Ima još jako puno vremena do 2030. godine da dostignu tu evoluciju. Ako to do tada ne uspiju, mislim da se treba promijeniti domaćin Svjetskog prvenstva. Kako da nogometaši igraju u zemlji u kojoj se ne osjećaju ugodno i sigurno, nego ugroženo od rasista?", rekao je i poručio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Želim učiniti sve što mogu kako bih donio promjenu jer većina Španjolaca nisu rasisti. Mala skupina kalja imidž cijele države u kojoj je meni prelijepo živjeti. Volim Španjolsku, ovdje imam najbolje uvjete za život s obitelji, ali moramo iskorijeniti rasizam."

Tekst se nastavlja ispod oglasa