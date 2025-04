Inter, Arsenal, PSG i Barcelona polufinalisti su novog formata Lige prvaka. Inter i Arsenal su kao underdogovi izbacili gigante Bayern odnosno Real. PSG je bio bolji u dvomeču od Aston Ville, dok je Barcelona prošla Borussiju Dortmund. Parovi polufinala su - Barcelona - Inter i PSG - Arsenal. Igor Pamić i Nikola Jurčević dali su stručni komentar portalu Net.hr uzvratnih četvrtfinalnih utakmica i najavili polufinala Lige prvaka.

Igor Pamić govori kako ova momčad Reala nema skoro pa ništa za čuda...

"Predugo to traje, nije to sad neka trenutka kriza. Real ne izgleda dobro od početka sezone. Mučio se u Ligi prvaka, mučio se u La Ligi. S druge strane, Real ako ima dan svakom je spreman dati dva-tri komada, nadoknaditi 3 gola ako ima dan i ako suparnik nije vrhunski organiziran kao što ima takvih momčadi u La Ligi ili slabijih u Ligi prvaka , ali ovog puta nisu uspjeli protiv sjajnog Arsenala. To što smo vidjeli protiv Arsenala bio je odraz nemoći kompletnog Reala. Ovakav napad Reala, svaka čast, međutim momčad Reala nema niti automatizma niti ičeg. Sve se kod njih svodi na individualnu kvalitetu. Vidi se da su međuljudski odnosi od prvog dana narušeni, kod Vinicijusa i Mbappea se vidi jedna ljubomora, pogotovo Viniciusa Juniora. Izgubio si igrača koji ti nosi razliku, međutim ja se čudim onom koji kroji, a znamo svi tko kroji sportsku politiku Reala, da nemaju ama niti jednog napadača drugih karakteristika koji bi u određenom momentu bio igrač šesnaesterca, koji bi u određenom momentu bio igrač na te bočne lopte. Real je sinoć igrao dosta u drugom poluvremenu tako. Nemaju takvog tipa igrača, a igraju na taj način i tu se dogodilo nešto da Real nije to prošao".

Pamić navodi da se Real dugo izvlačio, provlačio...

"Znali smo da to neće biti zauvijek. Došao je trenutak da Real nije ljubitelj sreće, što je nekad bio veliki slučaj. Real je u prošlosti u važnim susretima, momentima i trenucima bio i poguran što nije tajna, to smo svi vidjeli. Protiv Arsenala je Real ostao bez svega. Bilo je to ne premalo nego očajno od onog što se od Reala očekuje".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Luka Modrić odigrao je možda svoju posljednju utakmicu za Real u Ligi prvaka.

"Jedna utakmica, jedan lošiji dan ne može izbrisati sve lijepo i veliko što je Luka napravio. Normalno da nakon toliko godina lijepih trenutaka svi smo se veselili Realu zbog Luke, pa i oni koji ne navijaju za Real simpatizirali sz Real zbog našeg Luke Modrića. Svemu dođe kraj, iako treba tek vidjeti hoće li mu Real dati ugovor na još jednu godinu. Luka je i sam nekoliko puta rekao da želi završiti karijeru u Realu. Ne znamo je li to bio njegov kraj u Realu što se tiče Lige prvaka. Vidi se pomalo na Realu i pojedinim igračima da nestaje moći, nestaje pomalo i ambicije i jednostavno će morati mijenjati strukturu momčadi, to je očigledno. Hoće li se Modrić naći u tome ili ne, bez obzira na to, Luki hvala na svemu što je dao za hrvatski nogomet i nogometnu igru u kompletu."

Inter u polufinalu?

"Inter ima već polako značajno izražen pobjednički mentalitet, ima trenera kojg zanima jedino rezultat, što je jedino i logično. Ne mijenjaju puno momčad, igrača, momčad koja je prije dvije godine igrala finale Lige prvaka i bila dominantna, pogotovo po šansama, po svemu, u odnosu na Man City. Takva jedna momčad vrijedi. Inter ima snagu da svakom može zabiti gol - dva, Inter ima samopouzdanje, ne libi se ako je pod pritiskom, imaju strukturu da mogu pustiti suparniku potpunu kontrolu, a nemaju stresa. Imaju kvalitetu prema naprijed, a istovremeno mogu i eventualno izdominirati. Prilagođavaju se bez problema i sebi i suparnicima, trenutku. Inter je zasluženo prošao dalje, zabio je 4 gola u dvije utakmice i to nije mala stvar. Inter nije rekao svoju posljednju riječ".

Za kraj, Paminjo najavljuje polufinala LP-a?

"Nema favorita, neki favoriziraju Barcelonu, ali oni su dosta ranjivi. Po meni, prvi favorit je PSG i Inter. PSG nije odigrao sad bajnu utakmicu u Engleskoj, međutim po meni igraju najbolji, najdopadljiviji nogomet, s tim da ne primaju baš puno golova. Mogu igrati ozbiljno na rezultat, dominiraju u svakom pogledu, ali trebat će malo i tempirati formu. PSG je rješio sve svoje probleme u francuskom prvenstvu i može taktizirati i tempirati formu za polufinale i finale LP-a, što nije slučaj s Interom koji se Napolijem bori u Serie A za naslov i što nije slučaj s Barcelonom jer se bori s Realom u prvenstvu. Imaju još i međusobnu utakmicu. Arsenalu isto na ruku ide to što u Premiershipu ne mogu biti prvi, a sigurno su i sljedećoj sezoni u Ligi prvaka", zaključio je Igor Pamić.

Nikola Jurčević istaknuo je sljedeće:

"Dva velika kluba završila su svoj put u Ligi prvaka. Real je bio bez prave šanse, očito da nisu u najboljoj formi. Arsenal je sjajno zaustavio napadačku četvorku Reala. Real ove godine ima problem u obrani i Topnici su to iskoristili i zasluženo prošli u polufinale Lige prvaka".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Inter - Bayern, kako je Jura vidio taj sraz?

"Kao sjajnu, izjednačenu utakmicu. Bayern je bio blizu preokreta, ali Inter je izdržao i u dvije izjednačene utakmice za nijansu bio spretniji. Čekaju nas dva velika polufinala u kojima je sve moguće".

