Belgija slavila protiv Makedonije, Wales srušio Škotsku!

Veznjak Werdera Kevin de Bruyne je doveo Belgijance u vodstvo u 26. minuti, a Eden Hazard je u 62. minuti bio precizan s bijele točke za konačnih 2:0.

Veznjak Chelseaja je prije toga sam i izborio penal nakon što je prekršaj na njemu napravio Aleksandar Lazevski. Wales je do velike pobjede u Škotskoj stigao nakon zaostatka 0:1 i nakon što mu je na poluvremenu zbog ozljede igru morao napustiti najbolji igrač Gareth Bale.

Domaći su poveli u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je Charlie Mulgrew nabacio iz kornera, a Grant Hanley glavom smjestio loptu u mrežu.

U 71. je minuti Robert Snodgrass u kaznenom prostoru srušio Chrisa Guntera i dobio drugi žuti karton, a precizan je iz jedanaesterca bio nogometaš Arsenala Aaron Ramsey. Već u 74. minuti je pobjedu Velšanima donio Hal Robson-Kanu, pogodivši glavom poslije centaršuta Andyja Kinga s desnog krila.

Važna se situacija dogodila u sudačkoj nadoknadi kada je zbog drugog žutog kartona isključen Ramsey koji će tako morati propustiti utakmicu protiv Hrvatske. Podsjećamo, naša vrsta u utorak gostuje kod Walesa, na stadionu Liberty u Swanseaju, a zasad nije poznao koliko je teška ozljeda Garetha Balea i hoće li zvijezda Tottenhama moći igrati.

Hrvatska - Srbija 2:0 (Mandžukić 23, Olić 37) Makedonija - Belgija 0:2 (De Bruyne 26, Hazard 62-11m) Škotska - Wales 1:2 (Hanley 45+2 / Ramsey 72-11m, Robson-Kanu 74) Redoslijed: 1. Belgija 13 (5) 2. Hrvatska 13 (5) 3. Wales 6 (5) 4. Srbija 4 (5) 5. Makedonija 4 (5) Škotska 2 (5)