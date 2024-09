Vida u emotivnom videu otkrio što nikad neće zaboraviti i na čemu je zahvalan igračima

Domagoj Vida oprostio se od igranja za hrvatsku reprezentaciju. HNS mu je upriličio lijep oproštaj uoči početka utakmice protiv Poljske u Osijeku, a sada je i objavljen emotivan video preko kojeg Vida priča kako je proživio oproštaj od najdražeg dresa.

"Suza suzu goni, nisam se mogao suzdržati, pogotovo kad sam vidio moga sina da je sa mnom dole i da on nije mogao suzdržati svoje emocije. Jako je teško, četrnaest godina je puno i puno će mi faliti ova reprezentacija. Nisam mogao gledati ni s tribina. Gledao jesam, ali kada je utakmica završila i kad su mi igrači mahali, to je nešto što mi se urezalo u sjećanje sada. Hvala im na tome, na toj divnoj gesti. Bit ću njihov najvjerniji navijač. Sve te moje prve minute i sve utakmice koje sam igrao za hrvatsku reprezentaciju, i pobjede i porazi, pogotovo kad čuješ huk s tribina i kad krene to sve, svaka dlaka iskoči, naježiš se i to je ono što će mi faliti najviše", rekao je Vida te dodao:

"Uvijek ću ih bodriti. Kad su navijači krenuli, krenuo sam i ja s njima. Uvijek ću vjerovati u naše dečke, u našu ekipu i samo se nadam da će nastaviti tamo di smo mi išli ovih posljednjih godina."

