Najljepša hrvatska nogometna sutkinja Vesna Budimir je bivša Miss Universe Dalmacije, a sada žena i životna partnerica trenera Hajdukovih juniora Marijana Budimira.

U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju odgovorila je na razna pitanja, a u fokus javnosti je došla zbog velikog uspjeha svog muža: "Bila sam u Dortmundu, na tribinama, stvarno su me učinili ponosnima. Prvo što su do tu dogurali, do četvrtfniala Lige prvaka. Ponosna sam na naše navijače koji su došli u tolikom broju, a najponosnija na našu dicu, na naše juniore, koji su odigrali lavovski, hajdučki, borili se do zadnjeg atoma snage", priča i nastavlja:

"Naravno, posebno sam ponosna na muža i na njegov stožer što su dio te priče", a zanimljiva je priča i kako su krenuli biti zajedno:

'Reagirao je burno'

"On je bio igrač, na jednoj utakmici davno, ja sam sudila, zabio je gol, a ja sam ga poništila. Tad je sve krenulo… Reagirao je burno, naravno, protestirao je protiv moje odluke, mislio je da nije bio u zaleđu, a ja sam uvjerena da je. Bio je to okidač da me pozove na kavu i od tada smo počeli biti zajedno, bilo je to 2006. godine", rekla je i objasnila:

"Odmah me osvojio, to je nešto baš posebno. Kliknuli smo na prvu i ne mogu tu objasniti što je bilo drugačije u tom momentu, u odnosu na druge. Ail mogu zaključiti da sam sretna što smo se našli."