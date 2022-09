TRENING NAKON POBJEDE NAD DANSKOM / Vatreni žele naplatiti Austrijancima s kamatama ove nedjelje u Beču: 'Boli nas još taj poraz u Osijeku i želimo im se revanširati'

Nakon što je na stadionu Maksimir pobijedila Dansku, hrvatsku nogometnu reprezentaciju u nedjelju u Beču očekuje posljednja utakmica u borbi za prvo mjesto, ogled protiv Austrije. Vatreni su danas odradili i trening. Izbornik Zlatko Dalić jučer nam je na pressici, na naše pitanje o mogućim promjenama za Austriju u momčadi, rekao kako će ih biti, ali kako tek trebaju vidjeti stanje igrača u ova dva dana koliko imaju za pripremu. Vremena do bečkog sraza, posljednjeg u grupnoj fazi, bitnog za Final Four jer još uvijek nije sve gotovo, je malo. No, vjerujemo kako će izbornik Zlatko Dalić i njegov stručni stožer pronaći način za osvježenje, jer ima potrebnu širinu i kvalitetu. "Protiv Danske smo pokazali kvalitetu, bilo je kratkih razdoblja kad su Danci dominirali, ali ne možeš biti glavni 90 minuta, i protivnik mora imati svoje dobro razdoblje," kazao je Nikola Vlašić nakon današnjeg treninga. Vatreni" uoči zadnjeg kola imaju bod više od Danske i pobjeda u Beču ih vodi na završni turnir. Svjetski doprvaci dalje mogu i neodlučenim ishodom, čak i porazom, no u tom slučaju Danska ne smije pobjediti Francusku u Kopenhagenu. Podsjetimo, u prvom susretu igranom u Osijeku reprezentacija Austrije je slavila sa 3-0. "Vidjet ćemo što će izbornik odlučiti. Boli nas taj poraz u Osijeku i želimo im se revanširati," dodao je Vlašić koji je ovoga ljeta napustio West Ham i preselio u Torino. "Fizički se osjećam isto, ali mentalno puno bolje. Svakom je igraču najbitnije da igra. Imamo kvalitetne igrače i nema se tko za što žaliti. Izbornik ima i problema jer imamo vrhunske igrače," istaknuo je Vlašić. Da hrvatske reprezentativce boli osječka "pljuska" naglasio je i Mislav Oršić. "Boli nas osječki poraz od Austrije, bili smo bolji u prvom poluvremenu i na kraju izgubili 0-3. To je nevjerojatno, nadam se da ćemo im vratiti u Austriji. Mi smo sve ove utakmice odigrali jako dobro, osim te," naglasio je krilni igrač Dinama, dodavši kako je sretan što je ovdje. "U reprezentaciji svatko ima svoju ulogu, sretan sam što sam ovdje s takvim igračima i kad god dobijem priliku, dat ću sve od sebe da pomognem momčadi”, naglasio je Oršić.