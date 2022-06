Hrvatska nogometna reprezentacija u desetom pokušaju je napokon srušila Francusku, nakon što je u susretu 4. kola Lige nacija na Stade de Franceu pobijedila sa 1-0. Do ovog ogleda u Ligi nacija Hrvatska je protiv aktualnog svjetskog prvaka Francuske u devet susreta upisala šest poraza i tri neodlučena ishoda uz negativnu razliku pogodaka 9-20.

No, pogodak Luke Modrića iz jedanaesterca u petoj minuti prekinuo je crnu seriju.

'Vatreni' i 'Tricolori' su premijeru imali u polufinalu SP-a 1998. godine na stadionu Stade de France, a domaćin je slavio s 2-1. Hrvatska je povela početkom drugog poluvremena golom Davora Šukera, međutim Francuzi su uzvratili s dva gola Liliana Thurama. Izjednačio je praktički u drugom napadu nakon Šukerovog gola, a potom u 69. minuti još jednom svladao Dražena Ladića.

Nakon pariške drame, uslijedila su još dva poraza u prijateljskim susretima 1999. i 2000. Tada svjetski prvaci slavili su u Parizu 3-0 golovima Roberta Piresa (46), Floriana Mauricea (67) i Tonyha Vairellesa (73), a u Zagrebu 2-0 preko Roberta Piresa (23) i Davida Trezegueta (70). Nekoliko tjedana nakon zagrebačkog slavlja Francuzi su postali i europski prvaci.

Hrvatska i Francuska su na suprotnim stranama stajale i na EP 2004. u Portugalu u susretu B skupine, a završilo je 2-2. Francuzi su poveli autogolom Igora Tudora (22), a potom je Hrvatska okrenula rezultat preko Milana Rapaića (48-11m) i Dade Prše (52). Izjednačio je David Trezeguet u 64. minuti. Hrvatska je u Portugalu zapela u skupini, dok je Francuska izgubila u četvrtfinalu od kasnijeg europskog prvaka Grčke (0-1).

Novi ogled uslijedio je u ožujku 2011. godine, a prijateljski susret na Stade de Franceu završio bez golova. Svakako najvažnija utakmica između hrvatske i francuske vrste igrala se 15. srpnja u finalu svjetskog prvenstva 2018. u Moskvi, a Francuska je pobijedila sa 4-2.

Kobno finale 2018. godine

"Les Bluesi" su poveli autogolom Marija Mandžukića u 18. minuti, a na 1-1 poravnao je Ivan Perišić u 28. minuti. Novo vodstvo Francuskoj osigurao je Antoine Griezmann u 38. minuti iz kaznenog udarca, da bi u nastavku susreta Paul Pogba (59) i Kylian Mbappe (65) doveli naše suparnike u veliku prednost. Konačnih 4-2 postavio je Mandžukić u 69. minuti.

Identičnim rezultatom, Hrvatska je izgubila i 14. listopada 2020. u Ligi nacija. Hrvatska je povela, imala je i 2-2, no domaćin je na koncu uvjerljivo slavio. Svjetski doprvaci su poveli u 17. minuti golom Dejan Lovrena, no svjetski prvaci su u posljednjih pet minuta prvog dijela okrenuli rezultat preko Antoinea Griezmanna (43) i autogola Dominika Livakovića (45+1). U 55. minuti je izjednačio Josip Brekalo, no Dayot Upamecano je deset minuta kasnije vratio Francuze u prednost. U 76. minuti je Olivier Giroud realizirao kazneni udarac za 4:2.

U uzvratu na stadionu Maksimir u listopadu 2020. bilo je 2-1 za Francusku. Gosti su poveli već u osmoj minuti susreta preko Griezmanna. U 65. minuti je izjednačio Vlašić, a pobjedu Francuskoj donio je Mbappe u 79. minuti.

U prvom hrvatsko - francuskom dvoboju ove sezone, 6. lipnja u Splitu završilo je 1-1. Francuska je povela u 52. minuti golom Adriena Rabiota, a izjednačio je Andrej Kramarić iz jedanaesterca u 82. minuti.

Crna serija Hrvatske je konačno stala na Stade de Franceu 1:0 pobjedom i pogotkom kapetana Modrića.

Samo dva velikana nismo srušili

E sada, znate li da Hrvatska do sada nije pobijedila samo dvije nogometne velesile? Riječ je o ekipama Portugala i Brazila.

Protiv Portugala je Hrvatska igrala čak sedam puta, a vjerovali ili ne prvi pogodak su postigli tek u petoj utakmici, dok je samo jedna od njih završila neriješenim rezultatom 1:1. Vjerojatno će svima najviše u sjećanju ostati upamćen onaj nesretni poraz iz osmine finala Eura 2016. godine, kada je Hrvatska primila gol i 119. minuti susreta.

Ranije su Portugalci gazili Vatrene 1996. godine, a dobro se sjećamo još i poraza u prošloj Ligi nacija kada su nam u dvije utakmice zabili sedam golova. Na Poljudu je bilo 3:2 za Portugalce, a kod njih čak 4:1. Gol razlika je suludih 4-15, a imamo jedan remi i šest poraza.

Što se Brazila tiče, s njima je Hrvatska igrala četiri puta, u prvom okršaju na Poljudu bilo je 1:1, a onda su tri za redom izgubili. Dva puta na otvaranjima Svjetskog prvenstva, 1:0 na SP-u 2006. godine i s 3:1 u Brazilu 2014. godine. Nakon toga Hrvatska je poražena u prijateljskoj utakmici 2018. godine s 2:0.

Posloži li se ždrijeb na Svjetskom prvenstvu tako, moguće je da dobijemo priliku skalpirati i nekog od tih dvaju neporaženih reprezentacija.