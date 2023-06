Nakon utakmice pala je definitivna odluka kako dočeka u Zagrebu definitivno neće biti, stotinjak navijača dočekalo je Vatrene na aerodromu u ponedjeljak iza 12.30 sati.

13.04 - Nakon kratke izjave izbornik i igrači otišli su prema autobusu i napustili aerodrom.

13.02 - Luka Modrić još uvijek nije odlučio o reprezentativnoj budućnosti

"Luka će sam donijeti odluku o nastavku karijere u reprezentaciji. Voljeli bismo da ostane s nama, ali sam će odlučiti. On će sam reći što je odlučio kada bude htio. Bila je teška situacija nakon finala, pustite ga da se odmori pa će priopćiti ono što misli"; istaknuo je Dalić.

13.00 - Novinarima se obratio izbornik Zlatko Dalić.

"Hvala što ste došli, tužni smo, ali ponosni na naše igrače. Rekao sam im jučer da moraju biti ponosni na ovih pet godina, na Ligu nacija. Doveli su 35.000 navijača u drugu državu, to se nikad u povijesti hrvatske reprezentacije nije dogodilo, to je narod prepoznao. Jučer sam rekao da su penali lutrija, ali nisu lutrija, to je mentalna snaga , sposobnot i Španjolci su u tome bili bolji od nas, pogriješio sam. Žao mi je što zbog starijih igrača nismo uspjeli ovo okruniti zlatom. Nema veze, idemo dalje.

Naš novinar Silvio Maksan postavio je pitanje Daliću bi li išta mijenjao:

"Ne bih ništa mijenjao, sve je bilo sjajno. Bilo je nekih šansi s obje strane koje nisu iskorištene. Mi smo napravili sve što smo mogli.. Moram pohvaliti Perišića od jučer. Odigrao je sjajnu utakmicu na lijevom beku. Bila je to dobra utakmica reprezentacije, igrali smo protiv jakog protivnika. Sve što smo trebali smo napravili."

12.56 - Ivušić, Vida, Ivanušec, Juranović, Sosa, Kramarić, Stanišić i Brozović su bili među igračima koji su se vratili u Hrvatsku.

12.54 - Od igrača prvi se ukazao Livaković koji je dobio pljesak okupljenih

12.32 - Na aerodromu je skupio malen broj ljudi, možda njih stotinjak, koji su došli dočekati Vatrene.

12.27 - Zrakoplov s Vatrenima sletio je u Zagreb.

12.13 - Naš Silvio Maksan na aerodromu čeka Vatrene.

12.00 - U zračnoj luci zrakoplov čeka hrvatske reprezentativce.

11.42 - Evo gdje se trenutno nalazi zrakoplov s Vatrenima.

11.31 - HNS se oglasio jutro nakon poraza rođendandskom čestitkom Andreju Kramariću.

11.20 - Let vatrenih možete pratiti na sljedećem linku.

11.00 - Jedan od igrača koji se oglasio jutro nakon poraza je Martin Erlić.

10.54 - Zrakoplov s Vatrenima iz Rotterdama je prema Zagrebu poletio.

10.00 - Dinamo je jutros čestitao bivšem igraču Daniju Olmu na naslovu u Ligi nacija.

Hrvatska je izgubila finale Lige nacija porazom nakon jedanaesteraca od Španjolske 5-4 u Rotterdamu pred 40.000 gledatelja.

Golova u 120 minuta nije bilo pa su odlučivali jedanaesterci. Nikola Vlašić, Marcelo Brozović, Luka Modrić bili su precizni izvođači u prve tri serije, ali je udarac Lovre Majera u četvrtoj seriji obranio Simon. Ivan Perišić je pogodio u petoj seriji i ostavio Hrvatsku 'na životu'. Joselu, Rodri, Mikel Merino, Marco Asensio bili su precizni za Španjolce, ali je u petoj seriji Aymeric Laporte pogodio gredu. U šestoj seriji Simon je obranio udarac Brune Petkovića, a drugu meč-loptu za Španjolsku iskoristio je Dani Carvajal i tako donio trofej Španjolcima koji su se pridružili Portugalu i Francuskoj kao osvajači Lige nacija.

Nakon utakmice pala je definitivna odluka kako dočeka u Zagrebu definitivno neće biti, dapače neće se niti svi igrači iz Rotterdama vratiti u Zagreb.

Zrakoplov Vatrenih bi u Zagreb trebao sletjeti oko 12.20 sati u ponedjeljak.