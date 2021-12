U derbiju 18. kola Prve HNL Hajduk je na stadionu Maksimir pred 9.900 gledatelja pobijedio Dinamo sa 2-0 upisavši petu uzastopnu pobjedu otkako je momčad preuzeo Valdas Dambrauskas.

Hajduk je poveo u 61. minuti golom MarkaLivaje, a pobjedu gostiju potvrdio je Emir Sahiti u drugoj minuti sudačke nadoknade na Livajinu asistenciju.

Peta je to uzastopna pobjeda Hajduka otkako ga je preuzeo litavski stručnjak. Četiri pobjede Splićani su ostvarili u prvenstvu, a jednu u Kupu. Hajduk je pritom dobio dva gostujuća derbija, protiv Rijeke (3-2) i Dinama (1-0).

"Jako sam zadovoljan s tri boda. U najvećem hrvatskom derbiju se ne pobjeđuje samo s taktičkom disciplinom već s agresijom, srcem, borbenošću. Igrači su to pokazali na terenu. Želim čestitati navijačima i svim ljudima u klubu", rekao je Damrauskas za Arensport nakon pobjede nad Dinamom pa prokomentirao utakmicu:

"Bili smo od početka vrlo hrabri. Svaki napad smo gradili iz posljednje linije, željeli smo igrati i nismo došli s opreznim gardom. Utakmica se razvijala na način koji smo htjeli. Nakon što smo postigli pogodak Dinamo je uveo nekoliko ofenzivnih igrača. Priiskali su, ali mi smo se dobro othrvali."

Poseban igrač

Za kraj je litavski stručnjak prokomentirao doprinos prve zvijezde Marka Livaje, koji je odlučio derbi na Maksimiru.

"On je specijalan igrač i osoba. Ono što on daje momčadi teško je opisati. Moramo narasti kao momčad. On je možda i najbolji igrač s kojim sam radio", poručio je Damrauskas .