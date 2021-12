OKRŠAJ NAJLJUĆIH RIVALA / Pogledajte kakva je bila atmosfera na najvećem hrvatskom derbiju, Torcida poslala žestoku poruku Boysima

Dinamo i Hajduk u nedjelju na Maksimiru igraju prvi derbi ove sezone. U Zagrebu je veći dio dana padala snažna kiša i još nije stala pa je to zasigurno utjecalo na broj navijača na tribinama. No, to nije spriječilo prepucavanje najžešćih navijača Dinama i Hajduka, Bad Blue Boysa i Torcide, koja je izvijesila veliki transparent s porukom "Mrzin Dinamo".