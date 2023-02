Bivšu Dinamovu zvijezdu i reprezentativca Hrvatske Jorgea Sammira Cruza Camposa, poznatijeg kao Sammir (35) pogodilo je to što ga Dinamo nije uvrstio na listu legendarnih "desetki" kluba.

"A gdje sam ja? Sve je to velike laž! Lažovi!", napisao je Sammir pa dodao u komentarima na Dinamovu objavu na GNK Dinamo: "A gdje sam ja? Hahah, sram vas bilo!"

Nije na tom stao pa je nakon toga na svom Insta storyju objavio novu verzija slike na kojoj su najbolje Dinamove desetke, no ovaj je put na tom zidu i njegov dres...

i putem Instagrama pobrojao sve trofeje koje je osvojio s Dinamom i ponosno to istaknuo na internetu, čisto da se zna tko je "tata" i kako stvari stoje za njega...

'Sammir vjerojatno spada u grupu velikana Dinama, desetki, samo...'

Okrenuli smo broj cijenjenog bosanskohercegovačkog trenera Vahida Halilhodžića, bivšeg stratega Dinama koji je trenirao Sammira u Maksimiru, te ga zamolili da nam prokomentira situaciju.

Halilhodžić je Dinamo vodio u 2010. i 2011. godini, ali je tada otišao zbog sukoba sa Zdravkom Mamićem. Zdravko Mamić mu je opsovao majku i bio iznimno bezobrazan, nakon čega je Vaha napustio klub jer ne trpi i ne dopušta takva ponašanja.

"Najbolje je uvijek reći istinu nego laž ili poluistinu. Gledajte, Dinamo je veliki klub, iznimno velik koji je u svojoj povijesti imao niz velikih desetki, izvanrednih velikih igrača koji su nosili desetku, koji su bili ti organizatori, igrači plemenitog kova... Sammir vjerojatno spada u tu grupu velikana, e sad na koje mjesto, to je stvar već za raspravu, u to ne bi ulazio... U svakom slučaju, Sammir je bio veliki talent. Šteta što nije imao adekvatan sportski život van terena da svoj talent dokaže i ispuni, potvrdi i pokaže ga do kraja", kazao nam je u subotu poslijepodne u uvodu Vaha Halilhodžić, čime je započeo svoju priču o Sammiru, svoju istinu, ono s čime se on susreo trenirajući ovog brazilskog nogometnog asa...

"Znate, vi danas da bi postali neka svjetska klasa trebate otići u inozemstvo, iako je Dinamo jedan od najvećih klubova na tom području - da bi ostvarili neku svjetsku slavu kao što ju je ostvario jedan Boban, Luka Modrić, Marko Mlinarić itd... U svakom slučaju, Sammir pripada plejadi tih desetki, plemenitih igrača koji su nosili taj slavni nogometni broj", dodao je Vaha.

'Sammir je volio noćni život, to mu je jedno vrijeme uzrokovalo probleme'

Kako vam je kao treneru bilo surađivati sa Sammirom? On je volio narodnu muziku, kafanu i izlaske i društvo, a vi ste strog trener kod kojeg nema zezancije...

"(Smijeh) - Bilo je toga, volio je Sammir noćni život i to mu je jedno vrijeme i uzrokovalo probleme. Bio je i odstranjen iz prve momčadi. Imao sam ja s njim jedan direktan dijalog koji je neophodan takvim igračima koji su naviknuli na takav jedan način života koji ne odgovara ako imaš neke velike ambicije u nogometu, ako želiš biti velik nogometaš. Posebno je to zeznuto u Zagrebu. Svaki igrač Dinama kad u Zagrebu izađe negdje u kafanu, kad ode na narodnu ili u neki noćni klub, u gradu se to sazna, vide ga ljudi, navijači... Bilo je sa Sammirom tu malo problema i normalno da ja to nisam sve akceptirao i tako".

Spomenuli ste dijalog, o kakvom dijalogu je riječ, što ste Sammiru rekli?

"Ovako. Sammir je tada bio oženjen, imao je suprugu i išao sam na tu socijalnu temu, shemu da kao neki obiteljski čovjek ipak treba da zna da je on sad oženjen, da ima obitelj, da treba paziti na neke stvari. Kad si mlad i slobodan onda si možeš dozvoliti neke stvari ali ne i u jednoj takvoj situaciji. Ipak, netko te čeka kod kuće, netko tko sve gleda sa strane a tko drži do tebe, tko te voli na kraju krajeva... Znači, imao sam s njim jedan socijalni dijalog koji čovjeka koji ne radi neke stvari kako treba, onda ga njime upozoravaš, otvaraš mu oči i pokušavaš mu neke stvari dati do znanja da radi krivo, da ne valja. Bio je to razgovor u 4 oka. Šteta, taj je momak imao i kvaliteta, kao Brazilac izuzetno je bio nogometno tehničko potkovan međutim imao je i par kilograma viška i taj noćni život... Znate, kad netko tako živi, ne trenira dovoljno, onda se to odrazi i na nogometaša kao takvog, na fizičku pripremu. Ja neke stvari nisam dozvoljavao i normalno da je onda dolazilo do tih nekih konfliktnih relacija, situacija".

Pamti se Villarreal

Kad se priča o Sammiru, onda se mora spomenuti i ona njegova velika predstava protiv Villarreala. Na Maksimiru ste u sezoni 2010./2011., u grupnoj fazi EL, vodeći Dinamo srušili Villarreal s 2:0 - strijelci su bili Ante Rukavina i Sammir koji je odigrao jednu od najboljih utakmica u plavom dresu - "Nisam ja ništa napravio, to su sve igrači. Veličanstveno! Pobijedili smo velikog protivnika, a treba još vremena i puno rada da bi došlo do onoga što ja zamišljam" - kazali ste nakon pobjede u Zagrebu.

"Da, sjećam se pripreme te utakmice. Sammir i Ante Rukavina su bili glavni akteri, ali naravno i svi ostali, bez kolektiva se ne ide. No, njih dvojica su bili igrači koji posjeduju ono nešto za tu utakmicu... Ante je trebao igrati u sredini terena i na samom rubu-ivici ofsajda. Te, da se okrene prema golu. Jer, ako Ante prima loptu prema golu, tad je vrlo teško Villarrealu da ga zaustavi. Ante Rukavina imao je strahovitu trku, posjedovao je strahovitu brzinu. Zato je trebalo loptu tražiti u dubinu. U tim taktičkim detaljima, treninzima koje sam radio pred utakmicu, to mi je bila glavna snaga i vjera da možemo iznenaditi Villarreal koji je tad bio prvi u La Ligi. To je jedna velika utakmica bila za Dinamo i mene."

'Možda poslije ljeta nešto prihvatim'

Pisalo se kako vas želi Brazil na izborničkoj klupi, je li to istina, valja li se nešto iza brda?

"Nemam pojma, ima svakodnevno ponuda, zovu te neki ljudi, pitaju i tako... Za sad se zahvaljujem na svim ponudama, ne mislim sad skakati u posao. Možda poslije ljeta, vidjet ćemo. Sad sam na ne, tako da... Izbornička pozicija jednog Brazila jako je tražena, ima tu puno kandidata u igri. Jesu li me kontaktirali telefonski? Ne, to je jedna osoba, jedan Brazilac - trener koji živi i radi u Francuskoj, on me zvao da je njegov jedan kolega koji je blizak Brazilskom nogometnom savezu načuo da bi se mogli interesirati i za mene, pa je zato pitao", zaključio je Vahid Halilhodžić.