Vaha za Net.hr: 'Celtic je prilika za Plave, ali primijetio sam u Dinamu jednu drugu stvar'

Pred nogometašima Dinama novi je izazov u Ligi prvaka. Od 18.45 na Maksimiru igraju protiv Celtica. Situacija u taboru Plavih nije lagana, ozljede kreiraju sastav, ali škotski prvak nije bauk. Na press konferenciji u predvečerje maksimirskog okršaja trener Dinama Nenad Bjelica nije se izjasnio hoće li igrati u formaciji s trojicom stopera ili ipak s četvoricom u zadnjoj liniji. Dakle, moguća je formacija 3-5-2, ali izglednije jest da će Plavi zaigrati u formaciji 4-1-4-1.

Foto: Profimedia

'Celtic je način da Dinamo izađe iz rezultatske krize'

"Promatrajući sa strane, u ovom slučaju iz Pariza gdje živim i gdje sam trenutno, Celtic je jedan način da Dinamo izađe iz rezultatske krize, konfuzne situacije u kojoj se nalazi u SuperSport HNL-u. Dinamo pokazuje u ovoj sezoni dva lica. Jedno je ono u prvenstvu, drugo u Ligi prvaka u kojoj ostvaruje fantastične rezultate i nadomak su drugog kruga. Celtic je šansa da Dinamo vrati samopouzdanje jer Celtic nije bauk, itekako ih se može dobiti", kazao je za portal Net.hr u uvodu bivši trener Dinama Vahid Halilhodžić.

"Utakmice u Ligi prvaka su malo drugačije utakmice s velikim ulozima u sportskim, financijskim, ekonomskim segmentima, a Celtic, iako nije iz one prve lige najjačih klubova Lige prvaka, itekako je atraktivan suparnik koji ima povijest. Celtic je nekad bio jedan od vodećih europskih klubova, veliko je ime i taj će klub zaisigurno biti motivacija dinamovcima da taj dvoboj dobije, što bi izvanredno bilo za plasman u drugi krug", govori nam bosanskohercegovački strateg.

'Nismo naviknuli da se Dinamo nalazi u ovakvoj situaciji'

Vahida su iznenadili rezultati u prvenstvu, ali i naglašava da je to zato jer je Dinamo već godinama u prvenstvu dominantan i kad se ovakvo što dogodi, izlazi iz okvira uobičajenog.

"Kad dođe malo negativnih rezultata, odmah je u Dinamu i malo panike, kritike, malo me čudi, ali Dinamo ipak ima puno ozlijeđenih igrača i niti jedna momčad na svijetu, a vidimo to i kod kud i kamo jačih i bogatijih klubova od Dinama poput Reala, Cityja itd, u takvoj situaciji ne može ne imati rezultatskih problema. E vidite, to je veliko pitanje - zbog čega ima toliko u Dinamu ozlijeđenih igrača? Ne možemo reći da je to samo od umora, u redu kod nekih je jel ima tu igrača iznad 30 godina, ali čini se meni da je tu u pitanju fizička sprema", tvrdi Vaha i dodaje da se postavlja pitanje u ovoj situaciji kad je Dinamo pretvoren u bolnicu - na koji način se igrači rekuperiraju?

Kompleks stvari

"Pitanje je može li Dinamo i je li spreman igrati prvenstvo i Ligu prvaka, jer za takvo što klub mora imati dvije kompetativne ekipe sa zdravim igračima. U redu, ozljede su sastavni dio nogometa, ali ovdje ih je ipak previše. Treba provjeriti u kakvoj su kondiciji igrači, na koji način se vrši rekuperacija jer to je vrlo važno. Znate, niti jedan trener ne može kontrolirati igrača što on radi u privatnom životu, kad nije u klubu, kad je na reprezentativnoj stanci, ne može stručni tožer, čija je to odgovornost, ali ne može se kontrolirati igrač u privatnom životu i pratiti vodi li brigu o sebi. To je čitav jedan kompleks stvari koje treba uzeti na razmatranje."

Foto: Profimedia

Halilhodžić, nadalje, govori kako ima igrača koji žive nesportski.

'Uvijek ima takvih igrača'

"Ne govorim samo sad za Dinamo, nego općenito. Ima uvijek igrača koji malo više izlaze van, piju, nezdravo jedu, imaju smanjen intenzitet vođenje brige o sebi kad ne treniraju, ima i onih igrača koji samo treniraju, a izvan treninga su statični. Morate znati da svaki nogometaš koji igra prvenstvo, Ligu prvaka, Kup, mora i u privatnom životu voditi brigu o sebi da bi izdržao zahtjeve, da ne bi imao masnoće, višak kilograma, da bi bolje reagirao na utakmicama, brže se rekuperirao, da se ne bi toliko ozlijeđivao. Prevencija je vrlo važna u svemu tome. Dinamo je ozbiljan klub i sigurno da testira svoje igrače često u segmentu koliko mogu, koliko imaju masnoće u tijelu, jesu li se udebljali, postoje li kod igrača nekih privatnih problema itd."

Vaha je primijetio jednu zanimljivu stvar u Dinamu...

'Preventiva je bitna da ne bi došlo do velikih ozljeda'

"Primijetio sam jednom - dvaput da neki igrači imaju višak kilograma. Sve su to stvari kad su veliki napori da uslijed njih dolazi do ozljeda. Ne želim sad upirati prstom u nikog u Dinamu niti želim govoriti imena koji su to igrači, ali ih ima. Primjećujem takve stvari, po hodanju, trčanju, gibanju, vidi se to... treba se to ispitati. Ja sam to primijetio, iako je na TV-u je to teško za primijetiti, iako se može, ali treba biti stručan i u tome, treba imati iskustva s tim stvarima. U klubu se svakih 15 dana mjeri težina itd. Neki to rade na tjednoj bazi. Stručni stožer i medicinski tim vode brigu o tome. Ako jedan klub želi napraviti uspjeh u nekom natjecanju, svi navedeni parametri moraju biti posloženi. Preventiva je bitna da ne bi došlo do velikih ozljeda."

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

O pisanju engleskih medija da je PSG, klub kojeg Vaha itekako dobro poznaje jer ga je trenirao od 2003. do 2005., spreman za Martina Baturinu inkasirati 25 milijuna eura, govori:

'Baturina je mlad igrač koji ima puno kvalitete'

"Baturina je mlad igrač koji ima puno kvalitete. Njemu je tek 21. Nisam upoznat s tom informacijom, ali znam da PSG traži dva do tri igrača da se pojača, jer u klubu puno ulažu jer žele stvoriti momčad za velike stvari. PSG si može dozvoliti za mladog igrača dati toliki novac, ali Baturina nije bilo tko, kvalitetan je. Dinamo se, primjer navodim, ne može dozvoliti takav luksuz s takvim ciframa, ali to je razlika između bogatih klubova i onih s manje novaca. PSG u francuskom prvenstvu je realtivno dobar, prvi su u Francuskoj, dok u Ligi prvaka nisu dobri, katastrofalni su. Ovdje se priča u Parizu što su uzroci, zašto PSG igra slabo među elitom. PSG traži dva-tri igrača koji će ih vratiti na taj kolosjek pobjeda, znači u sredini i golgetera, kao i centralnog beka iliti stopera. Uz to, PSG-u je potreban još jedna rezerva za lijevu stranu, govorim o lijevom bočnom igraču", zaključio je Vahid Halilhodžić.

