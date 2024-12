Nogometaši Dinama u utorak od 18.45 na Maksimiru igraju utakmicu 6. kola novog formata Lige prvaka. Zagrebački plavi nisu u dobrom momentumu jer su u rezultatskoj krizi u SuperSport HNL-u. U posljednjih 7 utakmica imaju samo jednu pobjedu. U posljednjih 5 utakmica, ako tu ubrajamo i poraz u posljednjem kolu Lige prvaka na Maksimiru protiv Borussije Dortmund (poraz 0-3), Dinamo ne zna za pobjedu.

Foto: Profimedia

Je li Celtic idealan za prekid tog crnog niza? Upitali smo to bivšeg nogometaša Dinama Danijela Šarića.

Daniel Šarić zaigrao protiv Celtica 1998.

Šarić je 26. kolovoza 1998. igrao u onoj čuvenoj utakmici Dinama protiv Celtica u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kad su Plavi pregazili The Bhoys sa 3-0. Mrežu škotskog prvaka tresli su dva puta Robert Prosinečki u 44. iz penala i 68. minuti i jednom Silvio Marić u 23. Upravo je Daniel šarić u 82. zamijenio Silvija Marića.

"Uf, davno je to bilo, ali to je bila velika utakmica za nas koju smo odigrali baš vrhunski. Znam da su tada za Celtic igrali jedan Henrik Larrson, Paul Lambert, Tommy Boyd... Jaka momčad koja nas je u prvoj utakmici u Glasgowu pobijedila 1-0, a kako je tada vrijedio gol u gostima, nismo smjeli primiti pogodak jer bi pali u probleme. I nismo dobili, ali zabili smo tri u bitnoj utakmici za ulazak u Ligu prvaka. Pun stadion, a mi smo tada imali isto jaku momčad koja je mogla, kasnije se pokazalo, igrati sa svakim u Europi. Robert Prosinečki je bio izvanserijski. Zabio je dva gola. Celtic je uvijek jak, ali tada je imao u momčadi zvijezde. Tadašnja momčad Celtica je imala više zvijezda nego sadašnja, iako je teško povlačiti paralele. Puno vremena je prošlo", kazao je za portal Net.hr u uvodu Daniel Šarić.

Foto: Profimedia

Prosinečki izluđivao Škote

Dinamo je tada odigrao dosta kvalitetnih jakih europskih utakmica. Robert Prosinečki je bio najbolji igrač Dinama protiv Celtica u oba sraza. U onom u Glasgowu imao je nekoliko sjajnih prilika, rolao je igrače Celtica, izluđivao ih fintama, a najbolja je bila iz slobodnog udarca kad je sa 18 metara pogodio spoj stative i grede. U Zagrebu je naplatio promašaje iz Glasgowa. Silvio Marić zabio je odličan gol iz daljine za 1-0. Primio je loptu na nekih 20 metara, okrenuo se, napravio par koraka prema naprijed, prebacio loptu s desne na desnu i matirao vratara Goulda za ludnicu na Maksimiru. Zlatko Cico Kranjčar tada je bio trener Dinama i smirivao je strasti kod igrača kad su poveli. Prosinečki je i u drugoj utakmici pogodio iz slobodnjaka gredu, točnije vratar Gould je loptu jedva skrenuo u okvir gola.

Foto: Profimedia

Hoćemo Deja Vu

Nakon spomenutog gola iz penala, Robert Prosinečki je tada zabio jedan od svojih najljepših golova ikad u Dinamu. U jednoj polukontri, desnom je pucao s nekih 18 metara ravno u suprotan kut Goulda koji je ostao na krivoj nozi. Žuti je izdržao nalet jednog igrača Celtica, cimnuo drugog i majstorski bacio Maksimir u trans. Tribine su mu klicale, a suigrači ga zagrlili. Eh, kad bi se Deja Vu dogodio u utorak, pa da, primjerice, Martin Baturina odigra poput Roberta Prosinečkog tada. Baturina je načet i umoran i to nije dobro za Dinamo, ali u sebi ima veliki talent i sposoban je napraviti razliku.

'Prosinečki je u Dinamo došao iz Reala i Barcelone, Baturina je još premlad i načet'

"Gledajte, Prosinečki je došao u Dinamo, a prije toga je bio u Realu, Oviedu, Barceloni i Sevilli prije toga. Martin Baturina je još uvijek mlad. Ima tek 21. godinu i još je načet i umoran, kao što ste rekli. Prosinečki je bio vrh, svojevremeno jedan od najboljih nogometaša na svijetu, kad imate takvog Prosinečkog svima je nama oko njega bilo lakše. Baturina je ogroman potencijal, dijamant i nadam se da će on to pretočiti u svoju nogometnu karijeru, ali Baturina još nije igrač na razini tada jednog Prosinečkog. On je ipak na svojim počecima i bitan je jako za Dinamo, obećava puno, ali polako. Već je Baturina pokazao u ovim europskim utakmicama da može donijeti prevagu, a to su igrači koji se traže. Nadam se da će biti zdrav i u dobrom momentu da će protiv Celtica biti bitan kotačić u igri Dinama. Tri boda Dinamu protiv Celtica strašno puno znače", govori Daniel Šarić.

Celtic igra brzo, ali dosta petlja s loptom u zoni gdje uopće nije opasno

Celtic je uvjerljiv u svojoj zemlji, od 45 mogućih bodova osvojio je 43, u subotu je slavio protiv Hiberniana 3-0. Imaju Japance i općenito igraju ofenzivno i brzo, ali dosta petljaju s loptom u zoni gdje uopće nije opasno, igraju neku bezopasnu tika-taku a najteže je igrati u zadnjoj trećini jer tu je najveća koncentracija obrambenih igrača. Drže posjed, a nisu baš opasni, iako su brzi.

"Ova utakmica je jako dobra šansa za Dinamo da uzme 3 boda i dođe na 10 osvojenih u Ligi prvaka. S deset bodova velika je vjerojatnost da će ići u drugu fazu Lige prvaka. Arsenal i Milan su jači od Celtica. To je taj trenutak, jer protiv Arsenala i Milana će biti kud i kamo teže. Celtic je dobra i kvalitetna momčad koja će tražiti svoje bodove za prolaz, ali Dinamo protiv Celtica nema što čekati", tvrdi Daniel Šarić.

'Dinamo prima jako puno golova'

Celtic isto igra na duge lopte kad to može, preskače igru i jako puno igrači Celtica trče. Tipično škotski, rekli bi smo... agresivni su, ali nisu na razini Borussije ili Arsenala. Daniel Šarić objašnjava kako Plavi moraju defanzivno odigrati dobru utakmicu, puno koncentriraniju.

Foto: Matija Habljak/Pixsell Dinamovci su bili jako sretni. Inače, U 34. minuti, Dinamo je umalo zabio za 2-0. Sjajan Kulenovićev pokušaj iz okreta obranio je Ivan Šušak. Ne znamo što je bilo lijepše, potez i pokušaj Kulenovića ili obrana Šuška. U 43., Slaven je umalo zabio. Alen Grgić sjajno je opalio iz voleja, ali Danijel Zagorac je to mukom obranio, dobro se ispružio Dinamov vratar. U 45., Lepinjica je bio u prvome planu, a Zagorac je to izbio u posljednji tren.

"Imaju dinamovci problema s ozljedama, pregršt izostanaka jako važnih igrača u ovom trenutku, ali što je, tu je. Dinamo će morati u defanzivi biti koncentriran od početka do kraja. Primaju jako puno golova, suparnici im dolaze u šansu i u tom dijelu moraju biti puno bolji, a prema naprijed će oni sigurno nešto napraviti. Dinamo ne stvara šanse u posljednjim utakmicama, vidjelo se to protiv Rijeke i Hajduka. Bez udarca, bez šansi. Protiv Slaven Belupa su bili bolji, izgedalo je to dosta bolje u tom dijelu, imali su prilike, ali osim tog jednog gola izostala je realizacija. Golman Slaven Belupa sve im je poskidao."

'Celtic nije Borussia'

Sustav ne ovisi o tome hoće li neka momčad biti ofenzivna ili defanzivna. Igrali s tri ili s pet iza može momčad biti izuzetno opasna. Sustav sigurno ne ovisi o tome, o ideji igre hoće li neka momčad, u ovom slučaju Dinamo, biti defanzivan ili ofenzivan. Nenad Bjelica je protiv Borussije zaigrao opet s petoricom iza, što mu je dosad bila dobitna formula protiv Monaca i Red Bull Salzburga, ali protiv Borussije je Dinamova igra bila dosta defanzivna, posebno u prvom dijelu.

"Celtic nije Borussia čiji su igrači puno bolji od igrača Dinama. Zato je Bjelica tako i igrao. Dinamo igra ovog puta utakmicu u kojoj nema više što čekati. Siguran sma da će biti ofenzivniji nego protiv Borussije. Bjelica je u situaciji da nema baš nekog izbora i prostora za biranje igrača, manevre, jer mu situacija s ozljedama diktira sastav. Nema preveliku širinu i mora skrpati sastav od toga što ima. Jako puno krucijalnih igrača i nositelja igre u Dinamu nema i mislim da će puno o tim stvarima ovisiti tko će sutra izaći na teren. Vjerujem i nadam se u dobar rezultat Dinama protiv Celtica", zaključio je Daniel Šarić.

