DALIĆ NAJAVIO PROMJENE: ‘Krenut ćemo s Juranovićem i Melnjakom, Luka će za početak biti na klupi a Budimira ću staviti u napad’

Zlatko Dalić i Milan Badelj izašli pred novinare na Rujevici

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i veznjak Milan Badelj izašli su pred novinare na Rujevici u ponedjeljak navečer. Kamera RTL-a je bila na licu mjesta, kao i RTL-ova ekipa. Odmah su novinari počeli s pitanjima, puno ih je nakon dvije odigrane utakmice u kvalifikacijama za SP. Slovenija nas je iznenadila, protiv Cipra je bilo tvrdo i minimalna pobjeda 1:0. Malta će biti nešto slično kao Cipar…

‘Tražit će se da mentalno budemo unutra 90 minuta’

“Takav neki tip utakmice očekujemo, dosta tvrdu utakmicu. Tražit će se da mentalno budemo unutra 90 minuta. Od nas će se tražiti da budemo pravi 90 minuta. Morat ćemo tražiti dubinu, probiti bunker. Kretanje u prazan prostor, traženje dubine koja će s njihove strane biti minimalizirana. Moramo biti najjača moguća Hrvatska. Svjesni smo situacije, svjesni smo što smo pokazali, to se moglo u ovih tri dana i vidjeti. Shvaćamo odgovornost i prihvaćamo ju svatko od njega. Dobro je što smo svjesni da nije bilo dobro”, kazao je Milan Badelj i dodao:

‘Bitno da budemo ekipa u svakom trenutku’

“Bitno da budemo ekipa u svakom trenutku. U principu, momčadi kad nam se zatvore, pao mi na pamet San Marino 2016., to nisu spektakli s gol razlikom nego tvrde utakmice u kojoj je bitno postići taj prvi gol, jer to odredi daljnji tijek susreta. Oni ne ulaze u probleme i paniku kad ih vodiš 1:0, pa to završi samo 2:0 primjerice. To je nešto što se i sutra protiv Malte može očekivati”.

Nakon Badelja, na red za novinare je došao izbornik Zlatko Dalić. Sjeo je za stol i rekao:

“‘Ne smijemo ih podcijeniti, vodili su protiv Slovačke 2:0. Što se sastava tiče, neke ćemo igrače odmoriti. Luka Modrić će za početak biti na klupi, vidjet ćemo što će biti s Ivanom Perišićem i Marcelom Brozovićem. Razmišljamo uvrstiti igrače koji su imali manju minutažu, ali ne zbog toga što suparnika podcjenjujemo, već zbog toga što mislimo da je bolje da krenu svježi igrači.”

Juranović i Melnjak umjesto umornih Vrsaljka i Barišića

”Odmorit ćemo neke igrače, premoreni su. Tu se radi sigurno o Modriću. Krenut ćemo s Juranovićem i Melnjakom na bočnim pozicijama, Vrsaljko i Barišić su se potrošili. To će biti dva nova igrača na boku. Kramarića smo pustili kući na liječenje jer je izvrnuo gležanj u susretu protiv Cipra. U špici će biti Budimir. Moramo još vidjeti u kakvom su stanju Lovren, Vida, Uremović i Ćaleta-Car pa tu pronaći najbolje rješenje. Tko god bude igrao, morat će dati maksimum jer nismo puni samopouzdanja i sigurnosti. Stavit ćemo one koji su svježiji, odmorniji. Očekujemo bolju, kvalitetniju i više protočnu igru i želimo utakmicu sa što manje stresa i nervoze privesti kraju”, zaključio je Dalić.