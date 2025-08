Može li Rijeka bez ključnog igrača već danas do europske jeseni? Čekamo sastave

Treća runda kvalifikacija za Europsku ligu

Rijeka - Shelbourne

0:0

Najava

Rijeka nakon ispadanja od Ludogoreca traži sreću u drugim UEFA-inim natjecanjima. Kao prvak Hrvatske nastupit će u trećem pretkolu Europske lige protiv irskog prvaka Shelbournea.

U slučaju prolaska, Rijeka bi osigurala europsku jesen jer bi sigurno imali minimalno ligašku fazu Konferencijske lige. Rijeka će morati biti bez ključnog i najboljeg igrača Tonija Fruka zbog crvenog kartona, a iz istog razloga ne mogu računati na Gabrijela Rukavinu. Zbog ozljeda su upitna još dva prvotimca, Niko Janković i Dejan Petrovič

Shelbourne je na petom mjestu irskog prvenstva nakon 26 kola (igraju sezonu od ožujka do studenog) i teško će obraniti naslov jer za vodećim Shamrockom zaostaju 14 bodova. U drugom pretkolu Lige prvaka izbacio ih je Qarabag s ukupnih 4:0, a prije toga su uspješno savladali Linfield s ukupnih 2:1.

