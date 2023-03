Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu 25. ožujka s početkom u 20.45 igra protiv Walesa svoju prvu utakmicu nakon osvajanja bronce na SP-u u Kataru.

Izbornik Zlatko Dalić je minimalno izmijenio momčad u odnosu na Mundijal. Pa tako nema umirovljenog Dejana Lovrena, Ante Budimira i Ivice Ivušića koji okupljanje propušta zbog bolesti, a od novih lica tu je mladi napadač Benfice Petar Musa.

Uz Wales i Vatrene u grupi D kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. su još Latvija, Armenija i Turska s kojom izabranici Zlatka Dalića igraju u utorak.

Dan prije prvog susreta u grupi pred novinare će u Splitu izaći izbornik Dalić i kapetan Luka Modrić.

Novinari su počeli s pitanjima za Luku Modrića.

Postaješ najstariji igrač koji će nastupiti za Hrvatsku, kako se osjećaš?

'Nisam to znao prije konferencije i nisam znao je li to dobro ili loše. Osjećam se sjajno sa reprezentacijom i drago mi je što sam tu. Osjećam se sretno kada sam tu i samo tako treba nastaviti.

Može li Hrvatska ovaj put, s obzirom na kvalitetu protivnika, stvari riješiti prije kraja kvalifikacija?

'Svaki put mi to želimo. Nadamo se da će to biti slučaj. No uvijek tijekom kvalifikacija imamo taj mali pad pa stvari zakompliciramo. Grupa je takva kakva je, ima nas manje nego prije, samo nas je pet i brzo će se završiti. Moramo biti maksimalno koncentrirani od početka i početi na najbolji mogući način već od sutra. Kad pogledamo, Turska i Wales su nam najveća konkurencija', odgovorio je kapetan Modrić.

Kad govorimo u svjetskim i europskim kvalifikacijama niste uvijek dobro otvarali. Čime bi ovog puta bili zadovoljni samo sa 6 bodova ili bi 4 bila dobra?

Pa dobro. Mislim da se trebamo fokusirati na ovu utakmicu. Tu bi s pozitivnim rezultatom i pobjede išli s puno više samopouzdanja išli u Tursku. Ne bih sad želio govoriti o tome. Najbitnije je da sutra pobjedimo, a onda ćemo vidjeti što i kako s Turskom. Definitivno smo favoriti i očekuje se od nas pobjede, ali nogomet je nepredvidiv i ako nisi 100 posto unutra svatko ti može zakomplicirati situaciju. Od nas se očekuje šest bodova i vjerujemo da ih možemo osvojiti, ali idemo utakmicu po utakmicu.

Izbornik je rekao da će svi protiv Hrvatske biti više motivirani. Kako to komentirate?

Sami smo si krivi. Mi smo postavili stvarno visoke standarde rezultatima zadnjih 5 godina pogotovo na SP-u. Jednom smo igrali finale i polufinale, na Euru smo po meni odigrali dobar turnir i svi žele odigrati dobru utakmicu protiv nas. Zato mi moramo biti još bolji, još koncentriraniji kao što smo bili na SP-u i onda nema bojazni.

Koliko su te boljim učinili suigrači u reprezentacije Mateo Kovačić i Marcelo Brozović s kojima si najčešće igrao u proteklom periodu. Koliko su oni bitan faktor?

Naravno da su bitni. Oni su najbitniji jer ja bez svojih suigrača, izbornika, ne bi bio ono što jesam. Mi smo tu da si pomažemo i da se činimo boljima tako da ja bez njih ne bi bio to što jedam. Da nije bilo njih, trenera i izbornika ne bi moja karijera izgledala kako izgleda. Sve što sam u karijeri napravio mogu zahvaliti i njima.

Kolega je spomenuo tebe i tvoj rekord, a Ronaldo je srušio sad jedan rekord. Jeste li se čuli, jeste li mu čestitali i postoji li mogućnost da opet zaigrate u istoj ekipi?

Ne, nismo se čuli i nismo si čestitali, ali to što je odigrao najviše utakmica govori o njemu. On je jedan fenomen, unikatan igrač i drago mi je da smo u jednom dijelu karijere dijelili svlačionicu. Zaista je riječ o posebnom igraču i zaslužuje da mu se skinu kapa.

Na ovo posljednje pitanje, ne znam šta bih rekao a da nisam već rekao. Moja želja je da do kraja karijere ostanem u Realu, a ovo drugo su nagađanja. Ja znam da vi trebate pisati i davati informacije, ali ono što sam sto puta ponovio, ponavljam i sada. Moja je želja ostati u Realu.

Misliš je da se Bale umirovio prerano i tko može uskočiti u njegove kopačke?

To je pitanje za Garetha, svatko odlučuje kada je pravi trenutak da prekine karijeru i na to ne mogu odgovoriti je li prerano. Siguran sam da je sretan i ponosan na sve što je napravio u karijeri. A Wales ga može nadoknaditi ekipnom igrom.