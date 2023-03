Nakon gotovo četiri Hrvatska nogometna reprezentacja vraća se svojim obavezama. Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić u 11 sati je na konferenciji za medije najavio početak ciklusa kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Prve su to utakmice reprezentacije nakon osvajanja brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Kataru u prosincu prošle godine.

Hrvatsku na startu kvalifikacija očekuju dvije utakmice. Prva je u subotu na splitskom Poljudu, gdje će gostovati reprezentacija Walesa. U utorak će Dalić sa svojom momčadi gostovati u Turskoj. Obje utakmice kreću u 20:45. Osim Turske i Walesa, Hrvatska je u skupini s Armenijom i Latvijom.

Tomislav Pacak najavio je konferenciju Zlatka Dalića i govorio o tome koje je sve uspjehe izbornik postigao i arugmentirao zašto mu je produljen ugovor. Zatim je govorio Zlatko Dalić.

11:05 "Napravili smo u ovih pet i pol godina mog mandata veličanstvene rezultate. Više od postavljenih ciljeva. Nismo mi ni svjesni što smo sve napravili. Osjećam da imam snage i motiva, zajedno s igračima nastaviti s reprezentacijom. Objektivni smo i naš cilj je plasman na veliko natjecanje.

Sve drugo je uspjeh. Moramo zadržati dobru atmosferu i pozitivu u reprezentaciji. Pored rezultata moramo slagati i novu reprezentaciju i smjeniti generaciju. Opasna je situacija jer imamo velika očekivanja. Podigli smo letvicu", rekao je Dalić u uvodu.

11:05 "Mi sad krećemo u kvalifikacije, moramo se plasirati na Euro. Veliko natjecanje nas čeka, moramo napraviti taj prvi korak i biti među dvije reprezentacije. Imamo kvalitetu, ali moramo biti oprezni i biti jako koncentrirani. Vodio sam Hrvatsku na dvije kvalifikacije i uvijek smo bili prvi u skupini. Bilo bi to ogromno natjecanje za nas. U Njemačkoj će biti 20, 30 tisuća naših navijača, to nam je zadovoljstvo i izazov. Ja sam bio u Njemačkoj 2006. kao navijač, u Berlinu se ona atmosfera možda nikad nije ponovila. To me veseli. Jedan od razloga što sam ostao je taj Euro. Ali, moramo to ostvariti i biti koncentrirani."

11:10 Dalić je dobio pitanje o formi igrača i rekao sljedeće:

"Dobar dio igrača koji su prošli SP imali su problema. Polako se vraćamo. Pauzirali su Brozović, Kovačić, Kramarić… Ali, kad dođemo tu moramo to zaboraviti. Vidjet ćemo u kakvom smo stanju i naći najbolje. Nije najbajnija situacija s igračima, ali znali smo rješavati takve probleme kroz kvalifikacije"

11:13 "Znat ćemo cijelu situaciju danas. Neki neće čak stići ni na trening. Petković ima ozljedu, bio je na magnetu, doći će, ne znamo još što je. Ivušić neće stići na trening… Sutra ću vam znati sve konkretnije reći kad vidimo kakvo je stanje sa svima. Modrić? Sve ovisi o njemu, što on misli i kako se bude osjećao. Ja bi volio da on bude što duže s nama, ali odluka je na njemu", rekao je Dalić o stanju Brune Petkovića koji se ozlijedio na utakmici protiv Rijeke.

11:15 Zlatko Dalić komentirao je povratak Torcide u reprezentaciju:

"Hrvatska nogometna reprezentacija mjesto je okupljanja hrvatskog naroda i tako se ponašamo. Veselimo se da će Torcida doći. Htjeli bismo da dođu Boysi, Kohorta i Armada. Svi su dobrodošli. Dok sam ja tu, težit ćemo da okupljamo sve hrvatske navijače", rekao je Dalić.

11:20 Zlatko Dalić komentirao je protivnike u narednim utakmicama

"Neće biti nimalo lagano protiv Turske i Walesa, pogotovo ako ne shvatimo utakmice ozbiljno. Hrvatska je motiv svima jer smo treći na svijetu. Ne smijemo misliti da smo favoriti i najbolji jer je to početak našeg kraja. Mijenjat ćemo možda sitne detalje, ali taktiku vjerojatno nećemo mijenjati. Imamo odličan vezni red i dobre mlađe igrače u obrani.

Kod Walesa se moramo čuvati kontri i polukontri jer imaju nekoliko brzih igrača. Bale je nosio tu reprezentaciju, ali sad su ostali bez njega i moraju se prilagoditi. Imaju dva brza krilna igrača, kompaktni su u bloku i čekat će našu grešku.

Zato moramo biti koncentrirani. Nisu u rangu nas po kvaliteti, ali ne smijemo ih podcijeniti. Važno je ne izgubiti u Turskoj i pobijediti Wales. Cilj nam je biti prvi u skupini. Nisam još izračunao koliko nam bodova još treba točno", rekao je Dalić.

11:25 Dalić je govorio o situaciji u napadu:

"Marko Livaja igra dobro, leži mu Poljud, doma je. Reprezentaciji je dao dosta, zabio je gol u Kataru i ja od njega očekujem puno. Kad sam govorio o tome da imamo napadače iz HNL-a, zamjerili ste mi. Mislio sam reći da oni ne igraju svaki vikend na određenom nivou. Treba im veći podražaj.

Miksali smo igrače u špici i na desnom krilu. Nisam ja sklon tome, ali nemam stalno rješenje. Mislio sam da će Brekalo igrati u Fiorentini, ali nije se to ostvarilo. Treba nam takav brzanac. Svi bi igrali lijevo kod nas, zvali smo Špikića i on nam je potencijal za dalje. Nisam otpisao Budimira jer on nije dobar, nego želim vidjeti neke druge igrače. Pozvao sam Belju i Musu da ih vidim. Za desno krilo imamo rješenja.