UŽIVO

Liga prvaka, 2. kolo

Skupina A

PSG - Manchester City 0:0

PSG:Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Herrera, Verratti, Gueye, Messi, Mbappe, Neymar

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Mahrez, Sterling

RB Leipzig - Club Brugge 0:0

Skupina B

Porto - Liverpool 0:0

Milan - Atletico Madrid 0:0

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Skupina C

Ajax - Bešiktaš 2:0

Borussia D. - Sporting 0:0

Skupina D

Šahtar - Inter 0:0

Real Madrid - Sheriff 0:0

20.06 Hrvatski napadač Ante Rebić u početnoj je postavi Milana za utakmicu s Atletico Madridom.

20.05 U ranijem terminu, od 18.45 počele su dvije utakmice u 2. kolu Lige prvaka. Trenutno Ajax vodi protiv Bešiktaša na svojem terenu s 2:0, a rezultat utakmice između Intera i Šahtara je 0:0.

20.00 Stigli su sastavi za dvoboj PSG-a i Man. Cityja. Trener Parižana Pochetinno na teren je poslao najsnažniju momčad, s Messijem, Neymarom i Mbappeom u napadu.

_____________________________________________________________________________________________

Francuski PSG u utorak navečer dočekuje Manchester City u prvom 'El Cashicu' skupine A Lige prvaka. U sudaru momčadi vrijednih 997 milijuna eura (PSG) i 1,05 milijardi eura (City) očekuje povratak Lionela Messija, koji je propustio zadnje dvije utakmice francuskog prvenstva zbog lakše ozljede koljena. Argentinac bi Kylianom Mbappéom i Neymarom trebao napasti momčad koju vodi njegov bivši trener iz Barcelone Pep Guardiola.

"O Messiju ne treba puno govoriti, on je igrač koji sve kaže na terenu. Imamo puno sreće što ga gledamo 16 godina. Nadam se da će u utorak zaigrati za boljitak utakmice", kazao je Guardiola uoči susreta te je naglasio da će biti gotovo nemoguće zaustaviti PSG-ov napadački trojac.

Kako protiv PSG-a?

"Posjeduju nevjerojatnu kvalitetu i iskreno ne znam što bi trebali napraviti da ih zaustavimo. Toliko su dobri. Tolika količina kvalitete na jednom mjestu, teško je to kontrolirati. PSG godinama im fantastične igrače i vrhunske trenere. Znamo koliko će nam biti teško", naglasio je Katalonac te se osvrnuo na Messijev odlazak iz Barcelone. Poznato je da ga je Guardiola još lani htio dovesti kada je Messi zatražio od Barce da ga proda, no na koncu je ostao i više nije htio otići. No, zbog financijske situacije u kojoj se našao klub morao je otići.

"Njegov transfer sve je iznenadio. Prije nekoliko godina to je bilo nezamislivo, ali u nogometu i životu nikad ne znate što se može dogoditi. Uvjeren sam da će biti sretan u Parizu", poručio je.

Problemi u raju?

U međuvremenu, sve se glasnije govori o sukobima u momčad, konkretnije o nezadovoljstvu Kylian Mbappéa, kojeg se po francuskim medijima optužuje da stvara probleme kako bi isforsirao transfer u Real Madrid.

Nakon posljednje utakmice PSG-a (pobjede nad Montpellierom u prvenstvu 2-0) puno se pričalo o neslaganju dvije velike zvijezde pariške momčadi, Neymara i Mbappéa.

Podsjetimo, kamera je tijekom prijenosa te utakmice uhvatila Mbappéa kako na klupi negoduje i prigovara jer mu Neymar ne želi dodavati lopte kad su na terenu.

Francuski mediji objavili su snimku Mbappéa koji po dolasku na klupu govori suigraču Gueyeu kako mu Neymar ne želi dati loptu, a mediji navode kako je tijekom susreta uistinu bilo situacija kada je Brazilac ignorirao Mbappéa.

Ta je snimka, očekivano, privukla veliku pažnju nogometne javnosti, a o svemu se oglasio i trener PSG-a Mauricio Pochettino koji je rekao:

Hijerarhija

"Oni su fantastični momci, takve stvari se događaju između velikih igrača, oni su natjecatelji i uvijek im je cilj pobijediti."

Legendarni francuski napadač Nicolas Anelka pak ima svoje mišljenje kako bi trebala izgledati hijerarhija u momčadi.

"Mbappé mora biti glavni u napadu jer je on broj jedan. Messi je bio u glavni Barceloni, ali sada mora služiti Mbappéu. U klubu je pet godina i Messi ga mora poštivati", rekao je Anelka.

"To što je PSG doveo Messija znači da su ispred svih ostalih, ali nedostaje im naslov u Ligi prvaka. I to im je veliki pritisak jer svi misle da će osvojiti titulu s Messijem, ali nogomet nisu samo zvijezde u momčadi", poručuje Anelka.

Spektakli diljem Europe

U drugoj utakmici u skupini A sastaju se RB Leipzig i Club Brugge, koji u prvom kolu nisu uspjeli doći do pobjede.

Puno pažnje prvlačit će i dvoboj aktualnog španjolskog prvaka atletico Madrida i talijanskog velikana Milana.

Real Madrid će u skupini D igrati protiv momčadi koja je u play-offu izbacila zagrebački Dinamo, moldavskog Sheriffa.