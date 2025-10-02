Jovičić donosi najnovije informacije! Evo kako u Bačkoj Topoli gledaju na Dinamo i utakmicu

Dinamo u drugom kolu Europske lige igra protiv izraelskog Maccabija, koji svoje domaće utakmice igra na stadionu u Bačkoj Topoli, u Vojvodini.

Europsku ligu pratite na portalu Net.hr.

S lica mjesta se UŽIVO za RTL Danas javio Boris Jovičić.

"Moram priznati da ovakvu atmosferu uoči neke utakmice nisam nikada doživio. Atmosfere praktički ni nema, budući da se znalo i otprije kako neće biti ni 'domaćih' ni gostujućih navijača. Ovo se nikako ne može usporediti s nekim drugim gostovanjima Dinama, a lokalno stanovništvo ni ne zna da ovdje igra hrvatski Dinamo", otkrio je Boris Jovičić, a što je sve otkrio oko same utakmice pogledajte u videu na vrhu teksta.

Plavi tako igraju jednu od najneobičnijih europskih utakmica jer je zagrebačka momčad smještena u Beograd, dio igrača Maccabija je u Novom Sadu, a ostali u Bačkoj Topoli.

Utakmica počinje u 21 sat, a zbog sigurnosnih razloga na utakmici neće biti navijača Plavih.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos pred utakmicu: Zašto su Plavi u Beogradu, dio igrača Maccabija u Novom Sadu, a ostali u Bačkoj Topoli?