Rudeš - Rijeka

0-1

Rudeš: Ciban - Šehić, Mrčela, Pavlović, Magđinski - Pasariček, Vukmanović - Petković, Mašala, Latković - Brajković

Rijeka: Labrović - Smolčić, Dilaver, Mitrović, Goda - Selahi - Pašalić, Fruk, Hodža, Janković - Ivanović

Vodeća Rijeka u 28. kolu HNL-a gostuje u Kranjčevićevoj kod fenjeraša Rudeša. Gosti bi eventulanom pobjedom uoči derbija na Poljudu pobjegli Hajduku na plus sedam, a Dinamu na plus osam.

Riječani su prvi zaprijetili u 4. minuti kada je udarac iz daljine isprobao Ivanović, ali otišlo je to pokraj gola. Isti igrač opasan je dvije minute kasnije, no opet nije bio precizan. Bolje otvaranje gosti su okrunili u 9. minuti kada je s 20-ak metara potegnuo i pogodio Pašalić. On je tako prekinuo golgeterski post koji je trajao od kraja listopada kada je zabio Gorici.

