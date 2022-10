Nogometaši Girone kreirali su pravo iznenađenje u nedjelju navečer uzevši bod Realu u Madridu 1-1. Zaustavili su su tako i pobjednički niz Kraljeva usred njihovog kraljevstva.

Realovo čvrsto mišljenje

Vinicius Junior (70) doveo je Madriđane u vodstvo, a 10 minuta kasnije uslijedilo je izjednačenje koje je podiglo mnogo prašine i o kojem se sad upravo raspravlja i piše - naveliko. Naime, Christian Stuani (80) zabio je s bijele točke, a u Realu su čvrstog mišljenja da kazneni udarac uopće nije trebalo dosuditi.

Mario Molero Lopez prvo se nije oglasio, ali nakon pregleda VAR snimke dosudio je penal

Nakon ubačaja s desna, lopta je pogodila Marca Asensija u prsa i odbila se u lakat. Mnogi suci znali su zažmiriti na tomu slične situacije, odnosno one u kojima se lopta u ruku odbije, ali ne bude namjere, ne procijeni se da je bio dovoljno jak kontakt za penal. Uz to, teško se moglo prosuditi je li Asensio uopće igrao rukom, ali snimka pokazuje blagi kontakt. Dakle, neki suci ne bi sudili tako nešto. OVDJE pogledajte tu situaciju.

Iskusni glavni sudac Mario Molero Lopez prvo se isto nije oglasio, ali nakon kontre Madriđana pozvan je da pregleda VAR snimku, nakon čega dosuđuje kazneni udarac. Stuani je ostao precizan i izborio bod dotad pretposljednjoj momčadi prvenstva. Proslavljeni trener Carlo Ancelotti jasno je naglasio:

Carlo Ancelotti: 'Ne volim pričati o sucima, ali danas hoću'

"Ne volim pričati uopće o sucima, ali danas hoću. To nije bio penal. Jasno je k'o dan. Lopta je udarila Asensija u prsa", kazao je Carlo Ancelotti i dodao:

"Razgovarao sam s Asensijom i rekao mi je kako ga je lopta pogodila u prsa. Nije uopće dirao loptu rukom, oni su ju izmislili. Da je kojim slučajem dirao loptu rukom, moglo bi biti dvojbi, ali ovako ih nema. Ma, sve su izmislili", prenosi Ancelottijeve riječi Marca, odnosno Sports Informer.

Sporni slučaj prokomentirao je stručnjak Pérez Burrull, španjolsko "oko sokolovo".

Pérez Burrull: 'Nije bio penal'

"Mislim da kontakt nije dovoljan za dosuditi najstrožu kaznu. Lopta prvo pogađa u prsa, a zatim u ruku Asensija. Igrač Real Madrida nema ispruženu ruku i njegova pozicija nije u smjeru gola. Da bi se dosudio kazneni udarac, trebao je postojati veći utjecaj na igru od strane Asensija", iskazao je svoju analizu za radio postaju Marcador.

Marca, sportski dnevnik blizak Realu i zvano "Realovo glasilo", piše kako je oko penala nastala polemika koja je izazvala erupciju nezadovoljstva, kritika i podsjetila na neke prijašnje krive odluke.

"Sjećate li se onog penala na kakve suci ove sezone nisu htjeli zviždati? Pa, to je to, tako je izgledao čuveni penal koji je olakšao izjednačenje Stuaniju. Asensio je pogođen u ruku pored tijela, bila je to slučajna situacija. Ovo je pokvarilo utakmicu, ali Girona je zasluženo uzela bod na kraju", stoji u njihovoj analizi utakmice Reala i Girone.