sve je otovoreno /

Hrvatska prati Njemačku i Slovačku: Večerašnja utakmica može okrenuti sve za Vatrene

Hrvatska prati Njemačku i Slovačku: Večerašnja utakmica može okrenuti sve za Vatrene
Foto: Ante Cizmic/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

Iako je Hrvatska već među putnicima za SP, smještaj u prvi pot ima ogroman značaj –

17.11.2025.
8:58
Sportski.net
Ante Cizmic/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
Nakon što je Hrvatska pobjedom nad Farskim otocima i službeno osigurala sedmi nastup na Svjetskom prvenstvu, euforija među navijačima ne jenjava. Ipak, jedan važan cilj još je otvoren, a to je plasman u prvu jakosnu skupinu na ždrijebu Svjetskog prvenstva 5. prosinca u Washingtonu. Upravo zato hrvatska javnost s velikom pažnjom prati utakmicu između Njemačke i Slovačke.

Zašto je dvoboj Njemačka – Slovačka toliko važan?

Iako je Hrvatska već među putnicima za SP, smještaj u prvi pot ima ogroman značaj jer značajno olakšava skupinu, smanjuje mogućnost sudara s velesilama poput Francuske, Argentine ili Španjolske te otvara put prema povoljnom ždrijebu.

Trenutna situacija izgleda ovako:

Norveška je savladala Italiju, te je Italja porazom pala tri mjesta na ukupnom poretku, shodno tome loptica prelazi na druge:

Njemačka ulazi u prvi pot ako pobijedi Slovačku.

Ako Nijemci kiksaju, Hrvatska može skočiti u prvi pot pobjedom protiv Crne Gore.

Ako niti to ne uspije, šansu dobiva Maroko, pod uvjetom da pobijedi Ugandu.

Drugim riječima, rasplet između Njemačke i Slovačke mogao bi potpuno otvoriti vrata Hrvatskoj.

Svjetsko prvenstvo 2026. je prvo SP s 48 reprezentacija, a već sada je poznato njih 32.

U prvom potu zasad su:

domaćini: SAD, Meksiko, Kanada i Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija

O posljednjem mjestu u “elitnoj kutiji” odlučivat će upravo spomenuti rezultati. Iako je Hrvatska najvažnije već ostvarila – plasirala se na Svjetsko prvenstvo, ali borba za prvi pot veliki je bonus i zato navijači pozorno prate sve kombinacije.

Posebno večeras, kada Njemačka i Slovačka izlaze na teren u utakmici koja, iako nema veze s Hrvatskom, može potpuno promijeniti njezinu poziciju na ždrijebu.

POGLEDAJTE VIDEO: U regiji mnogi slave, osim Srba i Slovenaca

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko PrvenstvoNjemačka Nogometna ReprezentacijaKvalifikacije Za Svjetsko Nogometno Prvenstvo
Hrvatska prati Njemačku i Slovačku: Večerašnja utakmica može okrenuti sve za Vatrene