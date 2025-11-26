FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIGA PRVAKA /

Utakmica Chelsea i Barcelone bila je toliko dobra da su je htjele gledati čak i životinje

Utakmica Chelsea i Barcelone bila je toliko dobra da su je htjele gledati čak i životinje
×
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Ovom pobjedom Chelsea se popeo na peto mjesto tablice, dok je Barcelona na 15. mjestu.

26.11.2025.
9:59
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U utakmici 5. kola Lige prvaka londonski Chelsea je na Stamford Bridgeu ugostio Barcelonu i slavio 3:0 autogolom Julesa Koundea te golovima Estevea i Liama Delapa.

U sjajnoj izvedbi londonskih Plavih moglo je uživati 39.323 gledatelja, odnosno 39.324. Naime, među gledateljima se našla i jedna lukava lija koja je uspjela izbjeći kontrolu i ući na utakmicu bez ulaznice. Na video snimci vidi se kako se lisica kreće po tribinama prije utakmice, pokušavajući pronaći izlaz. Ovom pobjedom Chelsea se popeo na peto mjesto tablice, dok je Barcelona na 15. mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice stigle su u Nizozemsku

BarcelonaChelseaLiga PrvakaLisicaživotinja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LIGA PRVAKA /
Utakmica Chelsea i Barcelone bila je toliko dobra da su je htjele gledati čak i životinje