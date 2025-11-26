Utakmica Chelsea i Barcelone bila je toliko dobra da su je htjele gledati čak i životinje

U utakmici 5. kola Lige prvaka londonski Chelsea je na Stamford Bridgeu ugostio Barcelonu i slavio 3:0 autogolom Julesa Koundea te golovima Estevea i Liama Delapa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U sjajnoj izvedbi londonskih Plavih moglo je uživati 39.323 gledatelja, odnosno 39.324. Naime, među gledateljima se našla i jedna lukava lija koja je uspjela izbjeći kontrolu i ući na utakmicu bez ulaznice. Na video snimci vidi se kako se lisica kreće po tribinama prije utakmice, pokušavajući pronaći izlaz. Ovom pobjedom Chelsea se popeo na peto mjesto tablice, dok je Barcelona na 15. mjestu.

Anyone call for a fox in the box? 🦊📦



There's a fox loose at Stamford Bridge ahead of Chelsea v Barcelona! 😅 pic.twitter.com/PrXMBiRXcU — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 25, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice stigle su u Nizozemsku